– Det er den største bisvermen jeg har vært med å hente inn. Den var imponerende, sier Victoria Stemland, lokallagsleder i Bybi.

Stemland er ansvarlig for Bybi sitt Swarmtroopers-team, som rykker ut og henter bisvermer i Oslo.

Rune Mæhre

Hun anslår at svermen besto av mellom 12.000 og 15.000 bier, noe som er større en normalt. Men det er ikke unormalt at bier er ute på jakt etter et nytt sted å bo, sverming er honningbienes naturlige måte å utvide bisamfunnet på.

Stemland forteller at hvis det blir trangt om plassen i kuben eller for lite å gjøre, får de behov for å dele opp biflokken. Arbeidsbiene gjør klar en eller flere nye dronningceller, enten for å erstatte mor-dronningen eller for å sverme. Når en av disse er klare til å krype ut av cellen sin kan den eldste dronningen ta med seg en god del av bifolket fra kuben og sverme for å finne et nytt sted. Ofte kan det skje på den første fine, varme dagen etter lengre tids innsetting i kuben.

Stemland sier de sannsynligvis stoppet i Vika for å orientere seg videre. De kan fly ganske langt før de finner et mer permanent bosted.

Tipser

– De drar når det er godt vær. De fyller honningmagene smekk fulle med niste og reiser av gårde. Når dronningen stopper, stopper alle. Det er derfor de var samlet i en klase i går.

Mens de fleste biene slår seg ned med dronningen, reiser noen speidere ut for å lete etter et nytt hjem.

– I utgangspunktet er de helt harmløse på denne ferden og stikker ikke, men kolliderer du med en speider kan du kanskje være uheldig.

Fakta: Om Bybi Bybi er et lokallag under Norges Birøkterlag.

De har rundt 400 medlemmer i Oslo.

De er også en miljøorganisasjon med fokus på biologisk mangfold. Kilde: Bybi.no

Flyttet inn i bigård

Fra Vika ble biene fraktet i en svermekasse til en sertifisert svermebigård, hvor de ble plassert i karantene. Der skal biene de neste dagene bli tomme for all nisten de har med seg, svette ut voksen de har i kroppen og bli sjekket for eventuelle sykdommer. De trenger også et sted å arbeide.

– Det er de yngste som er med på ferden, tenåringene så å si, og de må jobbe for å være tilfredse. Det får de i bigården. Og er de friske får de fortsette å leve, enten i en egen kube eller sammen med andre bier, forteller Stemland.

De rundt 15.000 biene stammer mest sannsynlig fra en birøkter i området. Det var også han som tok kontakt med Stemland gjennom Bybi og informerte om svermen.