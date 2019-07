Politiet mener skyteepisoden skjedde i en leilighet i nærheten av Kvadraturen i Oslo sentrum tidlig fredag morgen. Det ble avfyrt mellom tre og fem skudd.

En mann ble sendt til Ullevål sykehus med skuddskader etter at han selv gikk til en Jokerbutikk i nærheten der de ansatte kontaktet politiet.

Flere personer meldte også fra om at de hadde hørt skudd i området ved Tollbugata.

Kort tid etter at politiet kom til stedet ble det avfyrt et nytt skudd og politiet fant frem til den aktuelle leiligheten, der de pågrep en mann. Også han ble sendt til sykehus med skader, men omfanget av disse er uvisst.

Caroline Enge

Mannen som ble pågrepet i leiligheten er nå siktet for forholdet, opplyste politiet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Vi fikk akkurat vite at mannen ned skuddskader er alvorlig skadet, men antageligvis ikke livstruende, sier Audun Kristiansen, fungerende leder for etterretning og etterforskning ved Oslo politidistrikt.

Politiet fikk den første meldingen om saken kl. 05.13, pågripelsen skjedde 05.49.

Kjenninger av politiet

– Fornærmede og siktede er begge norske statsborgere i midten av 20-årene. Begge er personer som er kjent fra politiet fra før, sier Kristiansen.

Det er ikke kjent om de to har en relasjon. Ingen av de to er så langt blitt avhørt.

– Vi etterforsker bredt for å finne ut flere detaljer om hendelsesforløpet enn det vi har nå. Vi har allerede snakket med publikum og har fått gode opplysninger, som gjør at vi vet en del om det som har skjedd, sier etterforskningslederen.

Geir Olsen, NTB scanpix

Skudd mot politi og ambulansepersonell

Det ble igangsatt en storstilt politiaksjon og flere gater i området ble sperret av.

Personen som er mistenkt i saken avfyrte også et skudd i retning politiet.

– Det ble avfyrt skudd som gikk over hodet på politi og ambulansepersonell, sa fungerende leder Gunn Anita Bjørnbakk for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt under en pressekonferansen.