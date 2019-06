Politiet melder på Twitter i dag at en mann truet en trikkefører med kniv. Hendelsen skjedde ved Solli plass i Oslo. Politiet ble varslet kl. 09.41 og var på stedet kl. 09.45.

Politiet avfyrte varselskudd, og deretter skjøt de mot gjerningsmannen. Vedkommende ble skutt i benet og er pågrepet av politiet ned mot Skillebekk.

– Hva var det som gjorde at politiet valgte å skyte vedkommende i benet?

– Jeg har ikke noen videre detaljer om hva som ledet opp til hendelsen, men det er rimelig å anta at gjerningsmannen ikke hørte på politiets første advarsler, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i politiet.

Gjerningsmannen blir nå kjørt til Ullevål sykehus. Han er våken og bevisst.

Noen hundre meter sørvest for Solli plass står en 13-trikk med knust glass i døren på førersiden. Vedkommende skal ha truet trikkeføreren, opplyser Aftenpostens reporter på stedet.

Ruter melder at politiet har stengt for all trafikk mellom Solli og Skillebekk. Varighet er inntil videre. Vitner til hendelsen, både på trikken og etterpå bes kontakte politiet.

Kristoffer Hagen

Bombegruppen er på plass

Ifølge VG skal mannen ha sagt han hadde en granat i bagen sin. Politiets bombegruppe kom til stedet litt etter klokken 10, og er nå i ferd med å undersøke flere gjenstander.

– Bombegruppen er nå på stedet, og vil foreta undersøkelser. Vi har ikke tiltro til at vedkommende har det han påsto han har i bagen sin, men det må selvsagt undersøkes, sier Iversen.

Bombegruppen har ikke funnet noe mistenkelig i bagen, opplyser Aftenpostens reporter på stedet.