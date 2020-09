Nå boltes dørene til festgrotten på ny. Se bildene fra innsiden.

– Vi kunne hatt dobbelt så mange dødsfall som på Utøya, hadde det bare gått et par minutter til, sier eier. Nå bolter stiftelsen dørene på ny, og håper å bygge psykiatrisk sykehjem på toppen.

Velkommen til «Rave Cave», sto det i lysende bokstaver da festdeltagerne inntok grotten lørdag kveld. Torsdag morgen har lyset for lengst forsvunnet. Jan T. Espedal

Gina Grieg Riisnæs

3. sep. 2020 11:57 Sist oppdatert nå nettopp

Flasker med og uten drikke var etterlatt de fleste steder . Jan T. Espedal

Tomme glowsticks. Nedtrampede ølbokser. En halvfull flaske med vodka og en knust prinsessekrone med rosa perler. Gjørmedekkede gjenstander fra en bursdagsfeiring som ikke gikk helt etter planen.

I kaoset etter den mye omtalte grottefesten var ikke opprydningen den første prioriteringen. Nesten 200 mennesker, de fleste i alderen 20 til 30, flokket til gruven hvor det lørdag kveld var duket til ravefest. Det nøye planlagte kalaset endte i katastrofe da samtlige gjenværende festdeltagere kollapset som følge av kullosforgiftning fra aggregatene som skulle sørge for lys og lyd i hulene.

25 festdeltagere og to politikonstabler havnet på legevakten med skader etter forgiftning.

To personer er siktet i saken, og politiet har brukt de siste dagene på å undersøke og kartlegge hva som har skjedd. Torsdag morgen inntok et hjelmkledd pressekorps stedet.

Da festdeltagerne ble evakuert var det knapt med tid til å få med seg personlige eiendeler. Jan T. Espedal

Nesten 200 mennesker inntok grotten på St. Hanshaugen. Jan T. Espedal

– Må ha brukt verktøy

Dagen før fikk eierne, Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, grotten sin tilbake. Det var første gang administrerende direktør Vidar Haukeland så gruven etter at festdeltagerne først tok seg inn.

– Det jeg tenker om hele situasjonen er at det er forferdelig hva som kunne ha skjedd. – Vi kunne hatt dobbelt så mange dødsfall som på Utøya, hadde det bare gått et par minutter til. Det synes jeg er vondt å tenke på, sier han, og ser seg rundt.

Haukeland har vært nysgjerrig på hvordan arrangørene fikk opp inngangen som var boltet igjen.

– De må ha brukt verktøy for å komme seg inn. Om de har skrudd seg inn eller brukt brekkjern, vet jeg ikke, sier han.

– Det er voksne folk som arrangerer, så det ligger et ganske stort ansvar på dem som bryter seg inn og bruker slike ressurser og mangler kompetansen til å arrangere. Det er viktig å skille mellom dem og deltagerne.

Mane personlige eiendeler fra sistnevnte lå igjen da festen ble masseevakuert. Politiet har ryddet det meste, men noe ligger fremdeles henslengt – et par uåpnede øreplugger, en ladekabel og høye hæler i leopardmønster.

Det kan se ut som samtlige av deltagerne kom forberedt. En kvittering etterlatt på bakken dokumenterer kjøp av en ti-pack med øl og Red Bull samme dag. Jan T. Espedal

Festrester. En plast krone ligger i grusen. Jan T. Espedal

Politiet har sjauet det verste, men tomme flasker og bokser av samtlige former for alkohol ligger fremdeles igjen. Torsdag skal det ryddes. Jan T. Espedal

Nye planer

Grottefesten var ingen ny idé. I løpet av sommeren har flere ravepartyer funnet sted i skogene rundt Oslo og på byggeplasser, meldte VG tidligere denne uken.

Lørdagens evenement var heller ikke første gang folk har brutt seg inn i grotten. Haukeland opplyser at uvedkommende for et par år siden tok seg inn og bodde i grottene. De fant aldri ut nøyaktig hvem det var. I ettertid la stiftelsen jord på så åpningen ble mindre, og boltet igjen inngangen.

– Hadde dere rutiner for å sjekke inngangen selv om den var stengt igjen?

– Nei, ikke utenom at vi kjører forbi og ser, svarer Haukeland.

– Hva er planen for at dette ikke skjer igjen?

– Nå setter vi på jernplate i dag og fester den skikkelig.

Vidar Haukeland, administrerende direktør i stiftelsen som eier grotten. Jan T. Espedal

Planlegger psykiatrisk sykehjem

Men først skal stiftelsen rydde skikkelig opp. Det er plenty med flasker av «Explorer Vodka», sigarettpakker og bokser med kebab som skal vekk.

Kjølig røyk blåser ut av munnen på dem som har fått tildelt oppgaven, idet de beveger seg lenger inn i grotten. Knappe fem minutter senere er de tilbake med fulle søppelsekker.

Torsdag ryddes de siste restene av ravefesten, og dørene boltes igjen. I fremtiden kan et psykiatrisk sykehjem komme på toppen av haugen. Jan T. Espedal

Stiftelsen har satt opp en rekke lyskastere for å hjelpe ryddekorpset på vei. Jan T. Espedal

Haukeland understreker at grotten i seg selv ikke er farlig å oppholde seg i. Den har tross alt blitt brukt av Sivilforsvaret tidligere.

– Det er lov å gå inn i tilfluktsrom, så det er bruken som er det alvorlige i dette her, sier han.

Arrangørene har uttalt at aggregatene var stengt inne, men at døren ble brutt opp. Andre har meldt at døren ikke var ordentlig lukket. Nøyaktig hva som skjedde jobber politiet med å kartlegge. Men:

– Det er ikke så lett å stenge en dør og ha ledninger ut. Det sier seg selv kanskje, men det er min egen slutning, sier Haukeland.

Dette blir derimot ikke slutten på stiftelsens planer for området. I dag boltes inngangen på ny, men Haukeland håper å bygge noe annet på toppen:

– Vi har planlagt et psykiatrisk sykehjem, avslutter han.

Rommet hvor aggregatene skal ha stått. Jan T. Espedal

