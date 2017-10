Arkitekt Ulf Teigen mener man bør tenke seg grundig om før man pusser eller maler gamle teglsteinshus. Det er ofte bedre bare å reparere fasaden.

Olav Olsen

Olav Olsen

– Bør man slutte å pusse og male teglsteinshus?

– Jeg foretrekker helt klart det originale uttrykk på bygningene, men det kan også bli fint med en pusset fasade. I så fall må man sørge for å gjøre det riktig, ellers blir resultatet sørgelig. Det ser vi altfor ofte, sier Ulf Teigen.

Populært prosjekt

Han er arkitekt, murmester, gipsmaker, takstmann og bygningsvernkonsulent, og med i teamet som denne høsten bidrar med gratis rådgivning i «Murbyen Oslo» i regi av Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling.

Eiere av eldre murgårder – oppført før betongen kom – kan henvende seg dit for å få kvalifisert veiledning og gode råd om oppussing og vedlikehold.

I en bakgård på Grünerløkka holder et kunstnersameie til i lokaler som tidligere huset et bakeri. To bygninger fra midten av 1850-tallet ble kjøpt og renovert på 1980-tallet.

Privat/Olav Olsen

Olav Olsen

– Stallen ble først påført en maling som inneholdt mye sement og noe akryl, og den har holdt i ca. 30 år. Nå sprekker malingen, vi har flekkmalt over sprekkene og lurer på hva vi må gjøre, forteller styreleder Marianne Hølmebakk.

Fortsatt liv i pustende maling

Olav Olsen

Den andre bygningen ble malt med pustende kalkmaling, etter at kunstnerne hadde kontaktet Byantikvaren for å få oppskrift på en farge de hadde sett i Rådhusgaten 7. Den står like fin ennå.

– Vurderte dere den gang kun å reparere teglsteinen?

– Nei, for vi syntes at det var stygt. Det så lurvete ut. Men vi hadde en diskusjon om valg av farger. De har stått i ca. 30 år, og vi er fornøyd med det. Men nå blir det trolig unødvendig dyrt å få stelt opp stallen, siden det er vanskelig å fjerne den sementblandede akrylmalingen. Kanskje vi må reparere skader i teglen og male oppå det hele. Vi får diskutere nærmere hva vi skal gjøre, og så få anbud, sier Hølmebakk.

Teglstein kan bli ødelagt

Marianne Hølmebakk/Olav Olsen

Olav Olsen

Hun viser gamle bilder av eiendommen, slik den var da kunstnerne kjøpte den av Byfornyelsen.

– Jeg er enig i at det så lurvete ut, og at det for så vidt ser flott ut her nå, sier Ulf Teigen. Men helst ville han fjerne malingen og tilbakeføre til originalfasaden; «krafse og respekke» den. Eventuelt slemme den igjen.

– Er den «stålspekket», blir den dessuten mer robust mot regn og fukt, sier han.

– Så hva må gjøres?

– Det må undersøkes nærmere. Nå står den med fukt i veggen, men det kommer ikke mer vann inn. Denne typen maling er vanskelig å få av uten å skade teglsteinen. Hvis den syrevaskes, blir brannhuden, altså det brente, beskyttende laget på stenen, ødelagt, sier eksperten.

Trendy med gult og grått

– Hva med fargesetting på gamle teglsteinshus?

Olav Olsen

Olav Olsen

Privat

– 90 prosent av husene som ble pusset da de var nyoppført, var kun hvitkalket. Den opprinnelige murbyen Oslo var altså stort sett hvit, eller i upusset teglstein. Resten var jordfarger, og det var slike som senere eventuelt ble lagt utenpå hvitkalken. Nå er det flere farger i bruk, og det får være greit, såfremt det er diffusjonsmaling. Jeg ser at mange i dag vil ha gult eller grått med hvit dekor, sier Teigen.