Slik blir gang- og sykkelbroen ved Ullevaal stadion

I 1992 kom den røde gang- og sykkelbroen på plass over Ringveien ved Ullevaal stadion. Nå er tiden ute for den midlertidige gitterristbroen.

– Det var neppe meningen at den skulle stå så lenge, men i løpet av neste år skal den erstattes av en ny og mer moderne stålbro, sier senior kommunikasjonsrådgiver Håvard Vikheim i Statens vegvesen.

Den gamle sliteren av en bro har for liten kapasitet og er ikke tilpasset dagens trafikksituasjon. I tillegg er den i bratteste laget, og det hender stadig at det kladder over broen i rushtidene.

Arbeidene er såvidt i gang

Men nå skal det bli bedre, 290 millioner skal investeres i en ny bro. Den skal hjelpe stat og kommune med å nå sitt mål om at flere skal gå og sykle i årene fremover. Arbeidene med den nye broen er såvidt i gang.

– Det vil bli en helt annen bro med asfaltdekke, en kjørebane i hver retning for syklister og et adskilt fortau for gående, sier Vikheim.

Fotomontasje: EFLA / BEaM

Arbeidene med å forberede fundamenteringen på begge sider av Ringveien er i gang. Det vil merkes av dem som ferdes i området, og det blir verre før det igjen blir bedre.

Verre før det blir bedre

– Sykkelveien langs Ring 3 vil bli stengt mellom Athletica Domus og Tåsentunnelen det meste av 2018. Da må syklistene kjøre på baksiden av Ullevaal stadion og på nedsiden av Sogn kolonihage.

– Hva må bilistene gjøre?

– På Ring 3 vil det i all hovedsak bli opprettholdt trafikk i to felt begge veier. I korte perioder kan ett felt bli stengt, og sannsynligvis blir veien helt stengt noen helger når broen heises på plass.

– Hva med syklister som skal krysse Ringveien?

– De må ta omveien om krysset ved Rikshospitalet. Det blir en ulempe, men belønningen blir en bedre og mer effektiv bro om et drøyt år. Den vil gli bedre inn i omkringliggende terreng og den vil gi både de gående og syklende god oversikt over trafikken på broen, sier Vikheim.