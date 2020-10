Startet skisesongen med tremilstur

På 20 centimeter våt snø fikk Tom «Milslukeren» Stensaker sesongens første skitur, fra Damtjern og opp mot Oppkuven.

20. okt. 2020 19:32 Sist oppdatert 13 minutter siden

Selfie fra dagens tur. Snøen begynte å falle fra trærne ved solnedgang. Foto: Tom Stensaker

– Akkurat nå høljer det ned, sier Tom Stensaker.

Halv seks i ettermiddag var han på vei tilbake mot Damtjern på Ringerike.

– Det begynner å bli tungt å gå nå, sier han på telefon til Aftenposten.

– På begynnelsen av dagen var det fint. Det ligger 20 centimeter. Oppe i høyden var det flott.

Ingen fare for is i rubben

Tom Stensaker er for lengst en legende i Oslomarka. Siden tidlig 1990-tallet har han gått på ski før de fleste tenker på snø, til lenge etter at folk flest har funnet frem badetøyet.

Med turen frem og tilbake mellom Damtjern og et stykke langs veien fra Gagnumseter mot Oppkuven, og litt ekstra der oppe i høyden, blir det en tremilstur på ham.

– Jeg kom opp ved Oppkuvbekken, men det ble veldig vått i terrenget, sier han.

– Det er bra å gå på veiene her oppe.

Sesongdebuten var på rubbeski. Han sier at det var såpass kompakt snø at han ikke skrapet nedi.

Og med null grader eller varmere, var det heller ingen fare for is i rubben.

Her var han sist på ski i juni. Foto: Tom Stensaker

Skiforeningen var ute

Skiforeningen var tidlig ute med løypemaskinene sine tirsdag. Både ved Solli i Asker, på Brovoll i Romeriksåsen og på Ringkollen helt nord i Marka ble det kjørt med maskin. Målet var å pakke snøen, ikke sette spor.

– Vi får se hvor lenge det varer. Det er jo meldt ganske varmt de neste dagene, sier Stensaker.

– Nå begynner snøen å falle fra trærne.

For ham er ikke 20. oktober spesielt tidlig. I fjor begynte han sesongen 7. oktober.

Det er fire og en halv måned siden Tom Stensaker avsluttet skisesongen 2019/20. I dag var han i det samme området igjen. Foto: Tom Stensaker

Det er fire måneder og 12 dager siden Aftenposten intervjuet ham sist. Da var han også i området rundt Oppkuven, hvor han spadde sammen en løype på 23 meter. Han gikk 220 runder og loggførte sesongens siste 5 kilometer.

Da hadde han gått 1055 mil siden oktober 2019. Den personlige sesongrekorden er fra 1999. Da gikk han 1302 mil.

I oktober i fjor fikk han fire dager før skiføret rant ned Oppkuvbekken og forsvant. Han måtte vente en måned, til 8. november, før det ble skiføre igjen. Fra da av var han på ski i Oslomarka hver eneste dag de syv neste månedene.

Foto: Skjermdump

Værvarselet for Oppkuven (704 meter over havet) tyder på at skiføret kommer til å renne bort denne gangen også. Meteorologene spår varmegrader langt inn i neste uke. Stensaker ser an været onsdag morgen, før han bestemmer seg for om det blir en ny tur.