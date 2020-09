T-banen kjører med avvik etter fulltsans

Feil i en sporveksel på Tøyen førte til full stans i T-banetrafikken i Oslo torsdag formiddag.

Sporfeil på Tøyen fører til full stans i T-banetrafikken torsdag formiddag. Heiko Junge

Stine Barstad

Gina Grieg Riisnæs

24. sep. 2020 10:18 Sist oppdatert nå nettopp

T-banen kjører nå med følgende avvik mens reparasjonsarbeidet pågår:

Klokken 10.10 meldte Sporveien på twitter om fullstans i togtrafikken. Grunnen var at signalavdelingen trengte det togfritt på Tøyen for å utbredre feil med en veksel der. Feilen oppsto like før klokken 9.

– Det er en kontrollert stans for å rette opp i en signalfeil. De er på plass og jobber og regner med en stans på 20 minutter, sier Jan Rustad, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

Bussene står allerede som følge av streik blant bussjåførene. Dermed var trikken det eneste kollektivtilbud for reisende i Oslo torsdag formiddag.

Saken oppdateres.