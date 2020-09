Tre falt over mann i Slottsparken

En mann er kjørt til legevakt etter at han fikk et tre over seg i Slottsparken i Oslo onsdag.

Oppryddingsarbeidet er allerede i gang etter treet som falt ned ved Gardens vaktstue i Slottsparken. Espedal, Jan Tomas

16. sep. 2020 14:47 Sist oppdatert nå nettopp

Det er en person som er lettere skadet. Han kjøres nå til legevakt, opplyser innsatsleder på stedet til NTB.

Operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt sier til NTB at de fikk melding om hendelsen klokken 14.37.

På Twitter skriver politiet av vedkommende ble truffet av treet, og at de nå innhenter opplysninger på stedet, blant annet fra en gardist som meldte om ulykken.

Styr unna Slottsparken

Folk oppfordres til å unngå Slottsparken fram til vindkastene har roet seg, opplyser Kongehuset på sitt nettsted. Dronningparken holdes stengt ut dagen.

Treet falt like ved Gardevaktstuen, like ved Slottets fremside. Opprydningsarbeidet er i gang.

Det er ikke bare i Slottsparken at det har falt ned trær i Oslo i dag. Brannvesen i Oslo samt Asker og Bærum har hatt det travelt de siste timene.

Det er kanskje ikke så rart. Yr melder om gult farenivå. På Østlandet er det nå sterk vind fra nord med lokalt kraftige vindkast på 15–20 m/s. Det har resultert i at en rekke trær har falt over ende.

Et tre falt over Ringeriksveien/ E-16 ved Avtjerna. Treet tok med seg strømledninger og Hafslund var raskt på stedet. Stedet er nå ryddet.

Som om ikke det var nok falt et annet tre over veien ved Jansløkka skole i Asker. Hendelsen har skapt store trafikale utfordringer i området, men Asker og Bærum brann og redning melder at opprydding pågår. Det er ikke meldt om personskader.

Ikke lang tid etterpå ble det meldt om en hendelse i John Collets allé ved Ullevål i Oslo. Her falt et tre ut i veien, toppen knakk og Bymiljøetaten og Brann- og redningsetaten jobber med å sikre treet.