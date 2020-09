Møller Eiendom vant budkrigen om gamle Deichman. Budet endte på 245 millioner kroner.

Møller Eiendom planlegger å fylle det gamle biblioteket med arbeidsplasser, en rekke serveringssteder og sin egen fotosamling.

Møller Eiendom vant budrunden om gamle Deichman. Nå må budet godkjennes av bystyret. Stian Lysberg Solum

17. sep. 2020 19:23 Sist oppdatert nå nettopp

I juni ble gamle Deichman på Hammersborg i Oslo lagt ut for salg med en antatt markedsverdi på 58,6 millioner kroner. Mandag denne uken startet den ordinære budrunden. 11 aktører skal ha deltatt. Budrunden har nå pågått i fire dager.

Torsdag ettermiddag får Aftenposten bekreftet at Møller Eiendom vant budkrigen. Budet landet på 245 millioner kroner. Det er nesten 200 millioner over anslått markedsverdi.

Nå vil Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) lage en innstilling som skal til politisk behandling. Det er til slutt Oslo bystyre som skal godkjenne salget. EBY har tidligere sagt at de vil sende sin innstilling til politisk behandling i løpet av høsten.

– Vi har strukket oss langt for å få tak i denne eiendommen, men tror at den på lang sikt vil bli en verdifull del av vår eiendomsportefølje rundt det nye regjeringskvartalet, sier administrerende direktør i Møller Eiendom, Andreas Jul Røsjø, i en pressemelding.

Fakta Deichmanske bibliotek Deichmanske bibliotek er resultatet av en arkitektkonkurranse vunnet av arkitekt Nils Reiersen i 1921.

Eiendommen ble regulert til bibliotek allerede i 1920, og selv om byggearbeidet startet i 1922, startet ikke utlånet fra det nye hovedbiblioteket før i 1933.

I 1972 ble bygget utvidet med en ny fløy mot Grubbegata i øst.

30. desember ble biblioteket stengt for godt.

Ble lagt ut for salg i markedet onsdag 10. juni 2020 med budfrist 31. august 2020.

Selger er Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Vis mer

Slik ser Møller Eiendom for seg at gamle Deichman kan se ut. Pir II Oslo/ Dragonfly3DA

«En multifunksjonell storstue»

Obos og Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar er blant aktørene Møller Eiendom har kjempe mot i budkrigen.

Eiendomsselskapet Møller Eiendom har tidligere sagt til Aftenposten at de ønsker å etablere «en multifunksjonell storstue som skal tilrettelegge for et mangfold av møter mellom mennesker».

De ønsker å fylle bygget med fleksible forsamlingsrom, moderne arbeidsplasser, et bredt utbud av servering i ulike kategorier, samt arealer viet fotokunst. Det skrev administrerende direktør Andreas Jul Røsjø i en e-post til Aftenposten i august.

Møller-familien er innehavere av Norges kanskje største samling av kunstfoto.

«Det gjør oss naturlig litt ekstra opptatt av området og dets utøvere. Med samlingen som basis ønsker vi å gjøre en innsats for å få til noe som merkes på feltet», skriver Røsjø.

Han mener byggets historie og plassering ved siden av det nye regjeringskvartalet gir dem både en mulighet og forpliktelse. Røsjø håper å kunne skape et mangfoldig byliv både i og rundt det gamle biblioteket.

Fakta Møller Eiendom Møller Eiendom er en Oslo-basert og familieeid eiendomsutvikler.

For mange er Møller synonymt med bilsalg, men eiendomsvirksomheten har etter hvert blitt omfattende gjennom kjøp og utvikling av sentrale eiendommer.

Konsernet eies av familieselskapet Aars AS.

Møller Eiendom ble skilt ut som egen virksomhet fra Møller Mobility Group i 2014. Vis mer

Minst 64 millioner i vedlikeholdsutgifter

Det gamle hovedbiblioteket har ligget ute for salg siden juni. Hverken kommunale eller statlige etater har ønsket å ta i bruk det gamle hovedbiblioteket. Derfor ble det vedtatt at den 12.500 kvadratmeter store bygningen skulle selges.

Kjøpet av bygget kommer ikke uten krav. Kjøper må belage seg på minst 64 millioner kroner i vedlikeholdsutgifter. 1,8 millioner av disse er strakstiltak.

Det følger også med en bruksrettsavtale, som innbærer at Oslos befolkning og byens besøkende også i fremtiden skal gis tilgang til deler av bygningen. Dette gjelder blant annet inngangspartiet mot Regjeringskvartalet, hovedsalen med tilhørende takterrasse og mesanin og uteområdene.