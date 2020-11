Slik strammer Oslo inn: – Vet at dette er en tøff beskjed for barn og unge

Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett, må opphøre.

Fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges. Det samme gjør Oslo kulturskole for elever over barneskolealder. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset tilbud under strenge smittevernregler.