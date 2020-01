Det var mandag ettermiddag at en to år gammel gutt ble påkjørt og drept av en bil. Ulykken skjedde i lyskrysset i Stasjonsveien/Tråkka da gutten var på vei over fotgjengerfeltet på grønt lys sammen med sine foreldrene. Bilen som kjørte på gutten hadde også grønt lys. Dette opplyser bilistens forsvarer, Ellen Holager Andenæs.

– Han hadde grønt lys da han kom kjørende, det er helt på det rene, sier Andenæs.