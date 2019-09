Ved valget for halvannen uke siden raste oppslutningen om Ap, mens MDG har nær doblet oppslutningen. Også SV har styrket seg. Ap er fortsatt største parti på rødgrønn side, men ikke en like tydelig storebror som før.

Fakta: Disse skal forhandle Ap: Raymond Johansen (forhandlingsleder), Frode Jacobsen, Rina Mariann Hansen, Kamzy Gunaratnam. MDG: Lan Marie Berg, Hanna Marcussen, Sirin Stav og Einar Wilhelmsen. SV: Sunniva Holmås Eidsvoll (forhandlingsleder), Marianne Borgen, Omar Gamal, Inga Marte Thorkildsen. Rødt: Siavash Mobasheri (forhandlingsleder), Eivor Evenrud, Jorunn Folkvord, Maren Rismhyr, Thomas Nygreen.

Fredag klokken 12 starter de formelle forhandlingene mellom de tre partiene. Målet er å bli enige om byrådserklæring for de neste fire årene, og samtidig fordele verv.

Byrådspartiene har satt seg 23. oktober som frist til å komme i mål. Datoen er ikke tilfeldig, da skal det nye bystyret samles for første gang.

Noe er allerede klart: Raymond Johansen (Ap) fortsetter som byrådsleder. Men allerede i valgkampen varslet MDG at de gjerne ønsker seg posten som finansbyråd, som Ap har hatt.

Endringer i byrådet

I perioden som er gått, har Ap hatt fire byråder, samt byrådsleder. MDG har hatt to, mens SV har hatt én. Nå kan dette bli endret. Før sommeren fjernet bystyret taket på antall byråder. Raymond Johansen har bekreftet overfor Aftenposten at han vurderer å utvide, og andre på rødgrønn side regner det som svært sannsynlig at det skjer.

De fire siste årene har byrådspartiene hatt en formalisert samarbeidsavtale med Rødt. De vil etter hvert også forhandle om en ny slik avtale, men det er ikke noe de må inngå.

Oslo har i lange perioder tidligere hatt borgerlige mindretallsbyråd, som har vært avhengige av å komme til enighet med ett eller flere andre partier for å få vedtatt budsjettene sine.

Det er mulig for det rødgrønne byrådet å styre på samme måte.

Skifte ut Rødt med Venstre?

MDG og Venstre har den siste uken vært i kontakt. Flere i MDG har vært positive til å skifte ut Rødt som støtteparti med Venstre.

Denne dialogen har ikke ført til noe konkret foreløpig. Byrådsleder Ramond Johansen har heller ikke sagt offentlig hvem han foretrekker av Rødt og Venstre, hvis han fikk velge.

En invitasjon til MDG fra Høyre om å sondere terrenget for en blågrønn allianse, er blitt kontant avvist av MDG.

– Det er alltid hyggelig med invitasjoner, men vi er fornøyd med samarbeidet og gjennomslaget vi har hatt med våre to byrådspartnere de siste fire årene, sier Einar Wilhelmsen, leder i Oslo MDG.