Ulykken har skjedd i et garasjeanlegg i Herslebs gate i Oslo sentrum ved 14-tiden lørdag.

– Vi vet ennå ikke helt hva som har skjedd, men vi antar at personen har arbeidet under en bil og fått bilen over seg. Personen ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth ved Oslo politidistrikt til TV 2.

Pårørende er varslet, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Åstedet er nå sperret av, og politiet gjennomfører taktiske og tekniske undersøkelser.