Det betyr at alle som vil benytte anledningen til et bynært bad i finværet som er meldt i helgen, får en lang omvei. Ifølge Yr skal det blir opp mot 28 grader i hovedstaden både fredag og lørdag.

Skjermdump / yr.no

Ruten over gangbroen i Bjørvika, regnet fra Operaen og til badeanlegget på Sørenga, er 950 meter. Omveien via Dronning Eufemias gate er på 1,5 kilometer. På det meste bruker 30.000 mennesker broen på én dag.

Problemene med gangbroen startet onsdag, da broen ble sperret fordi den hadde kommet ut av posisjon, og ble kraftig forverret torsdag da landgangen på Sørenga-siden forsvant i sjøen.

Det er Kultur- og idrettsbygg i Oslo som er ansvarlig for det som har skjedd med flytebroen. Kommunikasjonssjef Kristine Langfjord forklarer at broen kom ut av posisjon i forbindelse med pælearbeider inne i viken. Kultur- og idrettsbygg er byggherre for Kulturbyggene i Bjørvika.

Hans O. Torgersen

Langfjord sier at pælelekteren ved et uhell skal ha kommet bort i et feste på broen. Dette førte til at broen ble stengt for ferdsel.

– Vi har engasjert dykkere og kranbåt for å inspisere skadene og utføre utbedring. Dette arbeidet starter på mandag, sier Langfjord.

Hun opplyser at broen åpnes så snart det er mulig. Hvor raskt dette kan skje vil være avhengig av skadeomfanget.

– Vi beklager ulempene dette har medført for publikum, sier hun.

Steinar Dyrnes