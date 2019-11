Monica Mæland om Y-blokken:- Beslutningen er tatt

En lang rekke ansatte i Statsbygg og fra arkitektene bak det nye Regjeringskvartalet satt i salen da kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innledet årets statsbyggkonferanse torsdag. Tema var «Åpen/Lukket».

Statsråden understreket flere ganger betydningen av at det nye Regjeringskvartalet skal bli et åpent og inkluderende område, ikke en lukket festning uten kontakt med byen for øvrig, slik mange har fryktet.

Samtidig la hun ikke skjul på at prosjektet er utfordrende.

– Jeg har lyst til å være veldig ærlig med dere. Dette er ikke et oppdrag noen ønsker å ha. Ingen regjering eller partier ønsker å ha ansvar for å bygge et nytt regjeringskvartal. Vi ville veldig gjerne vært det foruten, men 22. juli skjedde på vår vakt, og da må vi ta ansvar for å gjenoppbygge det, sa statsråden.

Monica Mæland la heller ikke skjul på at diskusjonen rundt Y-blokken er krevende.

Mer åpent kvartal

– Det er mange meninger, mye engasjement og sterke følelser. Det har jeg stor respekt for, men noen beslutninger er tatt, og denne er tatt. Den er tatt av de demokratiske fora som skal ta beslutninger om arealutvikling, altså kommune, storting og regjering. De løsningene som er valgt, gjør at sikkerheten blir mye bedre enn i dag. Samtidig som vi kan planlegge og bygge et langt mer åpent og grønt kvartal enn vi hadde før, sier statsråden.

I dag kan det komme en avgjørelse fra fylkesmannen, som skal ta stilling til klagene på rivingsvedtaket fra plan- og bygningsetaten i Oslo.

Ørn E. Borgen / Aftenposten

Det vil uansett neppe bety annet enn en ytterligere utsettelse av selve rivingen. Skal selve rivingen hindres, må regjeringen snu.

– Dette er et spørsmål som er blitt veldig grundig behandlet gjennom mange år. Jeg skjønner at det er noen som har andre meninger. Det er likevel ikke slik at andre enn de som har tatt avgjørelsen, kan fatte andre beslutninger. Dette er basert på en reguleringsplan og et vinnerkonsept, og det forholder vi oss til, sier Mæland til Aftenposten.

– Mange ble overrasket da statsministeren avslørte at 22. juli-senteret likevel skulle forbli der det er i dag, og at statsministeren ikke skulle sitte i Høyblokken. Kan det komme tilsvarende overraskelser om Y-blokken?

– Nei, det at statsministeren ikke inntar Høyblokken, endrer ikke noe på disse planene.

– Hvorfor må Y-blokken rives av sikkerhetshensyn, når det samtidig skal bygges et nytt omtrent på samme sted?

– A-blokken skal ikke stå der Y står i dag. Dessuten bygges det andre funksjoner både over og under jorden som gjør at Y skal bort.

Feil premisser

President i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Løkken, var ikke overrasket over statsrådens bastante signaler.

– Det er helt som forventet, sier han.

Løkken er samtidig tydelig på at den store feilen ble begått under den forrige regjeringen, da det ble bestemt å samle alle departementene på ett sted.

– Det er der problemet ligger. Forutsetningene som lå der da beslutningen ble tatt, begynner nå å slå sprekker. Mange av departementene er fornøyde der de sitter. Uansett hvordan man løser dette i det nye kvartalet, om de skulle få plass, så bli det så marginalt at de låser all fleksibilitet for all fremtid. Ergo er det kanskje ikke en så smart løsning som det en gang så ut til, sier Løkken.