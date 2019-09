Nær to av tre velgere i Oslo er helt eller delvis enige i at det karakterbaserte opptaket til videregående skole, såkalt fritt skolevalg, må videreføres. Holder man dem som ikke har tatt stilling til spørsmålet utenfor, øker andelen til over 70 prosent.

Det viser en undersøkelse Norstat har utført for Aftenposten.

Etter ti år med karakterbasert opptak, med lite debatt om ordningen, er saken på dagsordenen igjen. Sist vinter satte byrådet ned et utvalg som skal vurdere opptaksordningen og se på mulige alternativer.

Men utvalget vil først konkludere og komme med en enbefaling i god tid etter valget. Å beholde dagens ordning er dermed blitt en viktig valgkampsak for både Høyre, Frp og Venstre.

Argumentene for og imot

Olav Olsen

– Det er elevene og foreldrene som sammen tar de beste valgene, ikke politikere som vil flytte på elever for å skape sin idealskole. Karakterer er det eneste elevene selv har innflytelse over og selv kan påvirke, i motsetning til bosted eller kjønn, sier Saida Begum, ordførerkandidat for Høyre.

SV er det eneste av de tre byrådspartiene som faktisk har programfestet at dagens opptaksordning bør endres, ikke bare at man bør vurdere å endre den.

– Vi kan ikke akseptere at landets mest mangfoldige by har fått landets mest segregerte skole. Det må vi gjøre noe med, og da er inntakssystemet blant det vi må se på. Så må selvsagt elevene få gode valgmuligheter, vi ser at mange ikke har det med dagens system. En endring der karakterer får mindre å si, kan gi flere et mer reelt valg, sier Sunniva Eidsvoll, gruppeleder og annenkandidat.

– Hva tenker du om at en flertall i befolkningen ønsker å beholde karakterbasert opptak?

– Det er som ventet at mange nok ikke kan se helt klart for seg hva som er alternativet, når heller ikke vi vet hva det vil være. Det er derfor vi skaffer oss et godt faglig grunnlag for dette, svarer Eidsvoll.

Rødgrønn støtte til karakteropptak

Norstats undersøkelse viser at støtten til karakterbasert opptak er større blant velgere på høyresiden enn velgere på venstresiden.

Men selv blant SVs velgere er det omtrent like mange som vil beholde ordningen som det er som vil gå bort ifra den, ifølge bakgrunnstallene. Både blant velgerne til Ap og velgerne til MDG er det langt flere som vil beholde karakteropptak enn det er som vil gå bort ifra det.

Overordnet er det klart størst støtte til karakterbasert opptak blant velgerne under 30 år, og støtten er minst blant velgerne over 50 år. Det er bare små forskjeller mellom menn og kvinner.

Ønsket åpenhet om tall

Også i bystyret var karakteropptaket tema denne uken.

Aftenposten skrev tirsdag at utvalget som er satt ned, har gjennomført en undersøkelse blant alle elever som i år gikk ut av 10. klasse. De er blant annet spurt om hva de mener om dagens opptaktsordning. Utvalget ønsker ikke å offentliggjøre sine foreløpige funn, men viser til at de vil legge frem en samlet rapport i januar 2020.

Hvorfor kan vi ikke få tallene på bordet nå, spurte Kristoffer Gustavsen (H), med henvisning til byrådets erklærte mål om åpenhet i forvaltningen.

– Jeg fikk høre om undersøkelsen og ba om å få den. Det var utvalget svært tydelige på at de ikke ønsket dette, siden det var uanalyserte rådata, svarte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Ap går i år til valg uten et klart standpunkt om hvilken ordning partiet ønsker. De ønsker i stedet å «vurdere om det er andre inntaksordninger som kan sikre et større mangfold på den enkelte videregående skole». I bystyret slo byrådsleder Raymod Johansen (Ap) fast at dagens ordning «ikke fungerer godt nok».

– Har byrådslederen en egen mening om ordningen, eller er det slik at hvis utvalget anbefaler loddtrekning som den beste ordningen, så vil byrådslederen gå for det, spurte Saida Begum (H).

Johansens svar kom kontant:

– Nei.