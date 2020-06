Tror NRK til Tøyen kan føre til gentrifisering

NRK vil flytte til Tøyen. Det kan endre nabolaget, mener byforsker.

Hit til Tøyen ønsker NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen seg svært gjerne. Dan P. Neegaard

Onsdag ble det kjent at NRK gjerne ønsker seg til Tøyen når statskanalen skal flytte. De har sett seg ut tomten der det gamle Munch-museet står.

– Dette kan bidra til en sakte sosial endring av Tøyen, sier Bengt Andersen.

Sosialantropologen er forsker ved Oslo Met. Han mener det er vanskelig å forutse hva slags effekt en flytting til Tøyen vil ha, men sier:

– Dette blir ikke bare en fysisk endring av Tøyen. Det kan føre til gentrifisering av bydelen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Tøyens befolkning blir presset ut av boligene sine, men kanskje føler de seg ikke lenger hjemme.

Fakta Gentrifisering En prosess der et område som har sosiale utfordringer og fattigdom, skifter sosial og økonomisk karakter. Begrepet brukes ofte om byutvikling i større byer, der den opprinnelige befolkningen i et eldre område av byen over tid blir erstattet av en mer velstående gruppe. Vis mer

Han tror NRK-ansatte vil sette sitt preg på Tøyen ved å ta i bruk næringslivet.

– For eksempel vil kafeene kanskje bytte karakter for å tilpasse seg den nye gruppen.

Byforsker Bengt Andersen mener NRKs forslag kan føre til en sosial endring i bydelen. Benjamin A. Ward (pressebilde)

– Kan ikke dette bidra til bedre utvikling i Gamle Oslo bydel?

– Byutvikling er mye mer enn bare nye bygninger. Det er samfunnsutvikling også. Hvis NRK flytter til Tøyen, bidrar det lite til å bedre levevilkårene på Tøyen. Hvis man ønsker å bidra til sosial utvikling, er det en helt annen politikk som må til.

Men forslaget kan også ha positive sider ved seg, tror Andersen. Han mener det kan bidra til flere arbeidsplasser på Tøyen og at barn som vokser opp der, får rollemodeller.

– Det bidrar nok også til at bydelen får et annet rykte. Dette kan være positivt, det spørs bare hva slags mål man har for Tøyen, sier han.

Liker ideen godt

Øystein Aurlien er daglig leder i YTE og ansvarlig for etableringen av Tøyen Torgforening. Han er positiv til en flytting av NRK dit.

Øystein Aurlien etablerte Tøyen Torgforening. Han synes det er en god idé om NRK ender opp med å flytte til Tøyen. Kristine Jakobsen

– Jeg liker denne ideen veldig godt. Med dette forslaget er det viktig at NRK tenker på hvordan de skal ta en aktiv rolle i nabolaget og hjelpe til med problemstillinger rundt dette, sier han.

Aurlien mener samtidig at man må jobbe med å beholde områdets karakter. Men han tror dette kan være en stor mulighet for Tøyen.

– Tøyen og Grønland er blant områdene med de største sosiale utfordringene i Oslo. Her ligger det et rom for NRK å hjelpe til. Dette kan ikke bli et stort bygg som ekskluderer nabolaget, sier Aurlien.

Bekymret for størrelsen

Eivind Trædal (MDG) er nestleder i bystyrets byutviklingsutvalg. Han er usikker på hvordan NRK skal få fysisk plass. Munch-museet er i underkant av 10.000 kvadratmeter, og NRK ønsker seg fem til seks ganger så mye areal.

– Dette med plass er den åpenbare utfordringen her, sier Trædal.

Munch-museet har store grøntområder på begge sider: Tøyenparken og Botanisk hage. Trædal tror det blir utfordrende å bygge ut mellom områdene.

– Å bygge kontorer der kan skape en slags barriere, sier han.

– NRK må bidra til nærmiljøet

Agnes Nærland Viljugrein vil stille krav tilbake til NRK hvis de skal flytte til Tøyen. Rolf Øhman

Agnes Nærland Viljugrein er nestleder i bydelsutvalget (Ap) i Gamle Oslo, hvor Tøyen ligger. Hun mener det er viktig at NRK forstår hva slags miljø de flytter til.

– NRK kan passe godt inn på Tøyen hvis de bidrar til nærmiljøet. Jeg er spent på hva NRK kan tilby Tøyen, sier hun.

For Viljugrein er det viktig at NRK bidrar til å løfte Tøyen og gjør seg tilgjengelige for lokalbefolkningen. Dette kan blant annet gjøres ved å tilby lokale ungdommer jobb, mener hun.

– Dette skal også gagne Tøyens befolkning, sier hun.