Oslo-politiet meldte om ulykken på Twitter. De opplyste først at ambulansepersonell jobbet med en alvorlig skadet mannen på stedet, men klokken 13.58 ble vedkommende bekreftet omkommet.

– Vi fikk melding om at en mann satt fastklemt under en bil. Det viste seg at han var blitt påkjørt, sier operasjonsleder Rune Ullsand til Aftenposten.

To beboere opplyser til Aftenposten at strømmen har vært koblet ut i leilighetene og garasjeanlegget siden klokken 9.30 i dag. Ulykken skjedde dermed i et underjordisk garasjeanlegg som var mørklagt.

Politiet vil ikke bekrefte eller avkrefte at strømmen var koblet ut.

Det var ikke nødlys i garasjen. Folk som var i garasjen, måtte famle seg frem. Litt etter klokken 15 ble strømmen koblet til igjen.

Grunnen til utkoblingen var at det skulle installeres nye strømmålere i leilighetene.

En mann er erklært død på stedet. Vi har kontroll på fører, og sikrer spor og foretar nødvendige undersøkelser. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 11, 2018

Politiet opplyser til Aftenposten at de pårørende er varslet.

Politiet meldte først om hendelsen klokken 13.41. Det pågår nå tekniske undersøkelser og sporsikring på stedet. Politiet opplyser at de har kontroll på en mannlig fører av et kjøretøy.

Saken oppdateres.