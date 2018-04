Tyver rundstjal 97-åring mens hun sov

– Hun våknet og så at det var rotet rundt i leiligheten. Det er jo en veldig ubehagelig og skremmende opplevelse, spesielt i den alderen, og hun visste jo ikke om de fortsatt var der eller ikke. Så da ringte hun oss og vi var på stedet noen minutter senere, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

97-åringen tok kontakt med politiet 0.11. Ifølge politiet må innbruddet ha skjedd en gang etter klokken 22, da kvinnen gikk og la seg.

Politiet har ingen formening om hvor mange som har brutt seg inn i leiligheten.

– Vi gjennomfører nå åstedsundersøkelser for å forsøke å identifisere tyven eller tyvene. De har brutt seg inn gjennom et vindu og har brukt et bryteredskap, sier Pedersen.

Tyven eller tyvene fikk ifølge operasjonslederen med seg en hel del verdisaker, deriblant lommebok og smykker.