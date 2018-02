Eric Lindset, politiadvokat ved avsnitt for spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, opplyser at politiet omtaler påkjørselen på Sandaker i Oslo tirsdag som et uhell.

– Så går nyansen mellom om det var et hendelig uhell eller om det ikke var så uheldig, og sjåføren har utvist uaktsomhet, sier Lindset.

Av hensyn til etterforskningen vil ikke Lindseth gå i detalj om hendelsesforløpet ennå. De er fortsatt tidlig i etterforskningen, og politiet vil fortsatt komme i kontakt med vitner til hendelsen.

Politiet forsøker også å lokalisere overvåkingskameraer i området som kan ha fanget opp hendelsen eller noe annet som er relevant for etterforskningen.

Tobarnsmoren Maria Svaland (45) døde etter å ha blitt påkjørt av en brøytetraktor tirsdag.

Vurderer utvidet siktelse løpende

Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport, men vil ikke gå i detalj på dette tidspunktet i etterforskningen.

En 19 år gammel mann er siktet for brudd på veitrafikkloven etter ulykken. Lindset utelukker ikke at siktelsen kan bli utvidet.

– Vi har foreløpig tatt ut siktelse på grunnlag av at det er skjellig grunn for mistanke for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Så vurderer vi selvsagt fortløpende om det er aktuelt å utvide siktelsen, sier Lindset.

Det er fortsatt tidlig i etterforskningen. Det er mye som vil ta tid, blant annet den tekniske gjennomgangen av traktoren og sykkelen som Statens vegvesen gjennomfører, opplyser politiet.

Traktoren var åtte tonn med påmontert snøfreser i front. Politiet har tatt beslag i traktoren og sykkelen for tekniske undersøkelser.

Espedal, Jan Tomas

Politiet: Har mottatt bekymringsmeldinger om uvøren kjøring

Lindset sier at politiet har mottatt to-tre bekymringsmeldinger i etterkant av ulykken. De omhandler uvøren kjøring med brøytemateriell i samme område som ulykken skjedde.

Han understreker at han ikke har full oversikt over antallet bekymringsmeldinger og vil ikke si noe om det er kommet bekymringsmeldinger i forkant av ulykken.

Aftenposten kjenner ikke til innholdet i bekymringsmeldingene eller hvilke entreprenørselskaper de gjelder.

Bymiljøetaten opplyser at de mottar mange klager om brøyting, men presseansvarlig Line Holand har ikke kjennskap til hvor mange klager som gjelder uvøren kjøring med brøytefartøy.

– Jeg er ikke kjent med at Bymiljøetaten har mottatt noen sånne klager, sier Holand.

Hun presiserer at det her ikke gjelder en brøyteulykke, men en ren trafikkulykke, ettersom traktoren var på vei til et sted hvor det skulle ryddes og dermed ikke freste snø på tidspunktet ulykken inntraff.

Har ikke fått oppnevnt advokat

Politiet opplyser at 19-åringen ikke har fått oppnevnt advokat på nåværende tidspunkt.

Entreprenørselskapet som den siktede 19-åringen jobber for, sier at de forsøker å få på plass en advokat som kan bistå sjåføren fremover.

«Sjåføren har vært sterkt preget av den tragiske ulykken, og vårt fokus har vært å ivareta han på best mulig måte», skriver daglig leder i selskapet i en tekstmelding til Aftenposten klokken 18.24 torsdag kveld.