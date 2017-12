Håper på fredelig Israel-demo i Oslo lørdag. Men er forberedt på opptøyer.

Lørdag ettermiddag inviterer Palestinsk kvinneforening til demonstrasjon mot anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad utenfor Stortinget. Arrangøren har fått tillatelse fra politiet, og regner med at markeringen blir fredelig.

– Vi har mange frivillige vektere som vil passe på at alt går riktig for seg. Det er en fredelig markering der vi ønsker å spre budskapet om at vi ikke aksepterer USAs avgjørelse om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, sier Imithal Elnajjar, leder i foreningen.

Hun sier at Palestinsk kvinneforening samarbeider med flere organisasjoner og enkeltpersoner i forbindelse med demonstrasjonen.

– Markeringen varer i en time. Vi skal bare være foran Stortinget, sier Elnajjar.

Det er foreløpig uklart hvor mange som kommer til å delta på markeringen.

LES OGSÅ: Varsler flere demonstrasjoner

Godt forberedt

– Vi har vanligvis god kontakt med arrangørene av demonstrasjoner. Og vi skal selvsagt legge til rette for at lovlige og ordentlige demonstrasjoner blir avviklet på en god måte, sier Martin Strand, stabssjef i Oslo politidistrikt.

I 2009 ble både Oslo-folk og politiet tatt på sengen av flere voldelige demonstrasjoner i kjølvannet av krigen i Gaza. Flere unge personer ble pågrepet på grunn av opptøyer og hærverk i Oslo sentrum. Nå er politiet forberedt på det meste.

– Vi følger med på hvordan situasjonen utvikler seg i Midtøsten. Nå er det ingenting som tyder på at vi kan få en gjentagelse av det som skjedde i 2009, men vi er godt forberedt hvis det skjer noe, sier Strand.

Mer politi enn vanlig

Politiet vil blant annet bruke sine spesielle kjøretøy, mobilt innsatskonsept (MIK), hvis det oppstår krevende situasjoner. Stabssjef Strand håper at dette kan unngås.

Hans Torgersen

Stabssjefen legger ikke skjul på at det vil være flere politifolk i bybildet i helgen enn det som er normalt. I tillegg til demonstrasjonen er det nobelprisutdeling på søndag.

Strand har inntrykk av at demonstrantene som tidligere kunne ty til vold, har nå kommet på andre tanker.

– I dag er man opptatt av at man må opptre på en ordentlig måte for å få frem budskapet sitt. Støy og vold vil drukne budskapet, sier han.