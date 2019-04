Oslo-byråd reagerer på at politiet kaller barn «gjerningsperson» og «mistenkte» på Twitter

I et Facebook-innlegg onsdag kveld går Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), kraftig i rette med politiets bruk av Twitter.

Hun reagerer på at politiet for andre gang på to uker bruker begreper hun mener ikke passer seg om barn som er involvert i hendelser på skoler.

– De bruker ord som «gjerningsperson» og «mistenkte» og sender avgårde uniformert og bevæpnet politi – noe som selvfølgelig skremmer vannet av både unger, foreldre og ansatte. Ting kommer ut av kontroll, og det er politiets framferd som forårsaker det, skriver Thorkildsen.

#Oslo. Vi har flere patruljer på Rustad skole etter at en elev ble truet med kniv av en annen. Mistenkte har forlatt skolen men vi søker etter han. Ingen er fysisk skadet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 2, 2019

Skal tas opp med ledelsen

– Vi har flere patruljer på Rustad skole etter at en elev ble truet med kniv av en annen. Mistenkte har forlatt skolen, men vi søker etter han,» skrev Oslo politidistrikt på Twitter 2. april.

Ordet «mistenkte» ble altså brukt to uker etter den første meldingen som også fikk en del omtale.

– Vi er på Brynseng skole, i forbindelse med en vold og trusselsituasjon. Vi har kontroll på gjerningsperson, skrev politiet 19. mars.

#Oslo Vi er på Brynseng skole, i forbindelse med en vold og trusselsituasjon. Vi har kontroll på gjerningsperson. Mindre personskade, ambulanse behandler de involverte. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 19, 2019

Thorkildsen skriver også at politiets bruk av uniformert og bevæpnet politi skremmer barna unødvendig. Hun akter å ta opp politiets twitring og utrykninger med politiledelsen.

– Politiet skal skape trygghet, ikke motsatt. Vi må klare å utvikle fornuftige måter å samarbeide på, som gjenoppretter tilliten i befolkningen, skriver Thorkildsen.

Politiet kommenterer ikke

Politiet ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi har allerede uttalt oss om denne saken og har egentlig ikke noe nytt å komme med, skriver seniorrådgiver Eirik Barstad Wilmann i Oslo politidistrikt.

På Aftenpostens oppfølgingsspørsmål om hvorfor politiet 2. april igjen brukte en tilsvarende ordbruk på Twitter, vil ikke politiet gi noen ytterligere kommentar.

Politiet har tidligere fått kritikk for hvordan humor brukes når det rapporteres om alvorlige hendelser på Twitter. Politidirektoratet har tidligere oppfordret politiet til å være forsiktige med humoren og ironien.