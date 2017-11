Ifølge sin egen forklaring hadde trafikklæreren kommet hjem og drukket fire melkeglass med Jägermeister brennevin da tre politifolk banket på døren hans i Groruddalen en lørdag kveld for fire uker siden.

Politiet fortalte at han var mistenkt for promillekjøring, og hadde fått tips om det fra et vitne. En blåseprøve viste at kjørelæreren hadde litt over to i promille. Dermed ble han fratatt lappen på stedet og anmeldt for promillekjøring.

Selv mente den voksne mannen at han ikke hadde drukket alkohol før han hadde kommet hjem den kvelden.

Fyllekjørte til politiet

Tirsdagen etter trodde kjøreskolelæreren at han skulle få førerkortet sitt tilbake. Han satte seg bak rattet og kjørte til Stovner politistasjon.

– Han luktet alkohol da han møtte opp på politistasjonen. Det ble rettet mistanke om at han hadde kjørt med promille, og uten førerkort. Det ble tatt et avhør av mannen. En blåseprøve viste at han hadde en promille på litt over én, sier Behreng Mirzaei, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Denne gangen innrømmet mannen å ha kjørt med promille, og for kjøring uten førerkort.

– Det er spesielt at en kjøreskolelærer blir tatt for promillekjøring. Utover det har jeg ingen særlig mening om denne saken, sier Mirzaei.

Saken er foreløpig ikke avgjort påtalemessig, men ifølge politiadvokat Mirzaei er den vanlige straffen for den type saker fengsel i 21–30 dager. På toppet av dette kommer førerkorttap i en lengre periode.

Krevde lappen tilbake

Til tross for to promillekjøringer på tre dager, ønsket kjøreskolelæreren å få tilbake lappen. Derfor gikk han til Oslo tingrett for å få hevet politiets avgjørelse om å inndra førerkortet.

I retten kom det frem at han allerede har erkjent fyllekjøringen for kjøreturen til politistasjonen, og at han må regne med å miste førerkortet i tre-fem år ved en domfellelse. Derfor har politiet rett til å beslaglegge førerkortet i fire måneder.

– Tabbe

– Min klient tar avstand fra politiets vurdering om at han har kjørt i beruset tilstand den første gangen. Når det gjelder den andre gangen, så hadde han konsumert noe alkohol dagen før kjøringen. Han trodde ikke at han hadde noe promille da han satte seg bak rattet. Han har tabbet seg ut, sier Per- Arne Skog, som er mannens forsvarer.

Ifølge loven skal en sjåfør unngå å drikke alkohol i seks timer etter en kjøretur hvis det er grunn til å tro at kjøringen kan føre til en politietterforskning.

Skog sier at kjøreskolelæreren ikke hadde noe grunnlag for å tro at hans kjøring den aktuelle lørdagen kunne føre til politietterforskning. Derfor begynte han å drikke med en gang han kom hjem.

– Min klient kom hjem den lørdagen og slappet av da det plutselig sto tre politifolk i døra. Det var helt surrealistisk. Dagen etter hadde han glemt at han hadde gitt fra seg lappen. Han har rett og slett hatt en liten kortslutning, sier Skog.