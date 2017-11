Kvinne i 50-årene dømt for hatefulle ytringer mot ung kvinne

Nå er hun dømt til samfunnsstraff i 30 timer.

Episoden fant sted på Tøyen i Oslo indre øst i sommer da kvinnen var på vei hjem fra en pub ved 21.15-tiden. Ifølge dommen fra Oslo tingrett hadde hun drukket en halvflaske vodka hjemme før hun dro på pub.

På vei hjem så hun en muslimsk kvinne i 20-årene som sto utenfor en matbutikk. Den unge kvinnen oppfattet det slik at kvinnen i 50-årene snakket til henne.

LES OGSÅ: Etter 31 år i Norge opplevde Joao noe han aldri trodde skulle skje

Fornærmede spurte da om det var noe problemer, hvorpå hun fikk følgende svar: «Du er problemet, kom deg ut av landet mitt».

Deretter viste hun knyttnevene til den unge kvinnen som løp inn i butikken. Den eldre kvinnen fulgte etter henne til inngangsdøren, og kalte henne blant annet for «hijabhore».

Våknet på glattcelle

Noen gutter i nærheten stoppet etter hvert en politipatrulje som tilfeldigvis var i området. Dermed ble den berusede kvinnen pågrepet etter kort tid.

På spørsmål fra politiet om hvorfor hun trodde hun var pågrepet, svarte kvinnen at det var noe med rasisme, uten at hun ville utdype det nærmere.

Da saken mot henne nylig kom opp i Oslo tingrett, erkjente hun ikke straffskyld. I retten forklarte hun at hun ikke husker noe fra den aktuelle kvelden utover at hun gikk til puben, og at hun våknet på glattcelle dagen etter.

LES OGSÅ: Europa er bekymret over det norske hatet

Slapp fengselsstraff

På bakgrunn av vitneforklaringer kunne retten konkludere med at vilkår for straff er oppfylt.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at et riktig utgangspunkt i saken vil være en kortere ubetinget fengselsstraff, men på grunn av kvinnens helse og betydelig alkoholproblem er straffen satt til samfunnsstraff i 30 timer.

Hun må også betale 1500 kroner i saksomkostninger til staten.

Kvinnens forsvarer, advokat Berit Reiss-Andersen, ønsker ikke å kommentere dommen.

– Jeg har ingen kommentar utover det som står i dommen, sier Reiss-Andersen.

– Vil dommen bli anket?

– Jeg har ingen kommentar til det.