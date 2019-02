– Kjøretøyet sperrer for trikken, og skaper forsinkelser i trafikken, forteller operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Marita Aune. Politiet fikk meldingen rundt 08.15 mandag morgen, og er sendt til stedet for å dirigere trafikken.

Rundt 09.30 melder politiet på Twitter at det er åpnet for trafikk igjen, men at det fortsatt er lange køer på stedet.

Ifølge kommunikasjonssjef for Sporveien, Cato Asperud, skal lastebilen ha kollidert med en annen personbil, og kjørt seg fast i rundkjøringen i krysset på Carl Berners plass.

– Etter det vi har blitt informert skal forhjulene ha blitt punktert som følge av sammenstøtet, forteller Asperud. Han kan ikke si noe om hvorvidt det har skjedd noen personskader.

Kjøretøyet sperret for trikken på vei opp mot Grefsen, mens trikken som går i motsatt retning var upåvirket.

Lastebilens dieseltank skal ha blitt punktert, og det har vært lekkasje på stedet. Brannvesenet har håndtert situasjonen og tømt tanken, opplyser politiet ved Håkon Nilsen.