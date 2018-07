Høyre vil jobbe for at så å si alle områder innenfor Ring 2 blir tilgjengelige for biler. Men de må være utslippsfrie. Til sammenligning vil dagens byråd ha helt bilfritt sentrum innenfor Ring 1.

– Byrådet er ikke opptatt av utslippene fra bilene. De vil stenge Oslo sentrum for biler, men utenfor Ring 1 vil alle kunne kjøre med fossilbiler. Vi ønsker ikke at sentrum blir helt stengt for biler, men vil ha flere soner i sentrumsbydelene som er forbeholdt utslippsfrie biler, sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H).