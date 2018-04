Streik vil stanse busstrafikken i Oslo

Omkring 29.000 LO-medlemmer og 6.000 YS-medlemmer innen transport, matvareindustri, spedisjon og renhold tas ut i streik om det ikke blir enighet med motparten NHO.

For allmennheten er det kanskje innen transportsektoren at konsekvensene umiddelbart vil bli merket mest. I tillegg til busslinjer i og rundt store byer som Oslo, Drammen, Sandnes og Stavanger blir en rekke ferjesamband berørt.

Buss-stopp

LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund og YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet har til sammen varslet plassoppsigelse for flere enn 2.000 bussjåfører i selskaper som Unibuss, Nettbuss, Norgesbuss og Nobina.

Ved streik blir det i praksis full stans i rutebusstilbudet i Oslo fra søndag morgen av. I tillegg vil bussene stå stille i store deler av Akershus, med unntak av Vestby, Bjørkelangen, Årnes og Eidsvoll.

I Buskerud vil alle Brakars linjer i Drammen, Røyken og Hurum bli rammet. I Rogaland vil 283 busser og 591 sjåfører bli omfattet av en streik. Det innebærer at det ikke vil gå busser i ordinær rutetrafikk i sonene Nord-Jæren, Jæren og Dalane, opplyser Kolumbus.

Ekspressbusser

Også selskapet Unibuss Ekspress vil bli berørt av en eventuell storstreik i offentlig sektor. Det vil søndag morgen ramme lavprisekspressen mellom Oslo og Stavanger, flybussen OSL-ekspressen mellom Mortensrud og Gardermoen samt Torp-ekspressen fra mandag av.

Videre vil Flybussens linje FB1 Majorstuen og FB3 Bekkestua bli rammet av en streik. Detaljer kan leses på de ulike selskapenes nettsider.

Meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor har frist ved midnatt natt til søndag, og en streik vil dermed kunne være en realitet fra søndag morgen.

Stridssaker

Flere enn 200.000 ansatte i en rekke bransjer kan bli omfattet av en streik dersom den trappes opp og settes på spissen. Det blir i tilfelle den første storstreiken i privat sektor på 18 år.

– På lengre sikt vil det merkes på leveranser til butikkene at så mange er tatt ut i matvareindustrien. Streik innen renhold vil også på sikt kunne ramme andre bransjer indirekte, sa FAFO-forsker Kristin Alsos til NTB tidligere i uka.

Til tross for at mange kan bli tatt ut i streik, mener Alsos uttaket vitner om at LO og YS vil unngå å ramme for hardt. En konflikt som medfører fare for liv og helse kan nemlig avbrytes av regjeringen og ende med tvungen lønnsnemnd.

– Det er for eksempel i første omgang ikke tatt ut noen innen produksjon av olje og gass off shore, noe som potensielt kan ramme økonomien kraftig, sier hun.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Uvisst omfang

Hvor bredt en eventuell streik vil favne, avhenger av hvilket tema det blir konflikt på. LO varsler for eksempel at de vil ta ut nærmere 29.000 medlemmer i streik, hvorav 7.868 er omfattet av Industrioverenskomsten.

Det betyr at dersom det blir streik på kravene knyttet til reise, kost og losji, er det kun disse som vil bli tatt ut i streik. Blir det derimot streik på AFP, lønn eller tjenestepensjon, vil alle 29.000 bli tatt ut. Lista over LO-bedrifter som tas ut i streik er 40 sider lang.

– Vi har alltid som utgangspunkt at vi skal komme til enighet under en mekling, men vi har krevende tema på bordet, derfor forbereder vi oss også til streik dersom vi ikke skulle bli enige, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ved inngangen til meklingen.