Kraftig røykutvikling etter brann på Grønland i Oslo

– Det er en takbrann. Vi har akkurat kommet til stedet, sier brannvesenet i Oslo til Aftenposten ved 15-tiden torsdag.

Brannen oppsto i et bygg under oppføring.

Aftenpostens reporter på stedet opplyser at veien forbi er stengt ved rundkjøringen i krysset Schweigaards gate/Tøyenbekken. 18- og 19-trikken er stoppet, og det står mange biler og busser i kø.

Ved 15.10-tiden opplyser han at det ikke lenger er røyk å se på stedet. Ifølge brannvesenet er det ikke fare for at brannen skal spre seg.

Ifølge politiet brenner det på taket. «Vi ber om at vinduer i områder som rammes av røyken, holdes lukket».

Det melder politiet på Twitter.

Det skal ikke være fare for spredning i følge brannvesenet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 12, 2018

Det brenner på taket. Kraftig røykutvikling. Vi ber om at vinduer i områder som rammes av røyken holder vinduer lukket — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 12, 2018