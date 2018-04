Kraftig røykutvikling fra brann på Grønland i Oslo

Tykk, svart røyk kunne sees over hele byen etter at det oppsto brann i et bygg som er under oppføring i Schweigaards gate i Oslo.

Klokken 15.30 opplyste brannvesenet på twitter at brannen er slukket og at de går over til etterslukning.

Innsatsleder Hans-Petter Strande sier til Aftenposten at de foreløpig ikke kjenner årsaken til brannen som oppsto på et tak.

– Begynner å få kontroll

– Brannen er ikke slukket, men det verste er slått ned og vi begynner å få kontroll, sier han til Aftenposten klokken 15.14.

Det skal ha brent i noen materialer på taket av bygningen. Det er foreløpig ingen beboere i bygget.

Aftenpostens reporter på stedet opplyser at det en periode oppsto kø fordi all trafikk forbi brannstedet var stoppet. Det gjaldt også busser og 18- og 19-trikken.

Ved 15.20-tiden ble busser og trikker sluppet gjennom og anne trafikk ble dirigert rundt stedet.

Brannvesenet skriver på Twitter at det ikke er fare for at brannen skal spre seg.

Ba folk lukke vinduer

«Vi ber om at vinduer i områder som rammes av røyken, holdes lukket», meldte politiet på Twitter mens brannen sto på som verst.

Det skal ikke være fare for spredning i følge brannvesenet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 12, 2018

Det brenner på taket. Kraftig røykutvikling. Vi ber om at vinduer i områder som rammes av røyken holder vinduer lukket — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 12, 2018

