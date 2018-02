Fly styrtet i sjøen ved Svolvær

Politiet melder at det foregår en redningsaksjon «med alle nødetater». Politiet ber folk holde seg unna området rundt flyplassen for å gi plass til redningsarbeidet.

- To personer er observert i havet og redningsskøyta er på stedet, opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) til Lofotposten.

Klokken 21.21 melder HRS at to personer er tatt opp av sjøen og at disse fraktes inn til Svolvær, der både redningshelikopter og ambulansehelikopter venter.

HRS skriver på Twitter at hendelsen skjedde like etter klokken 20.30. Det er rundt null grader, lett bris og oppholdsvær i området.

Saken oppdateres.