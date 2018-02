Lofotposten: To personer omkommet etter flystyrt i Svolvær

Småflyet havarerte like ved flyplassen i Svolvær. Flyet tok av fra Svolvær Lufthavn Helle rundt klokken 2030 søndag kveld.

Kort etter ble det meldt om at to personer var observert i havet og redningsskøyta kom raskt til stedet, opplyste Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) til Lofotposten.

Klokken 21.21 melder HRS at to personer er tatt opp av sjøen og at disse fraktes inn til Svolvær, der både redningshelikopter og ambulansehelikopter venter.

HRS skriver på Twitter at hendelsen skjedde like etter klokken 20.30. Det er rundt null grader, lett bris og oppholdsvær i området.

Litt før klokken 22.00 bekreftet innsatsleder Line Lysvoll i politiet i Svolvær til Lofotposten at de to personene var omkommet.

