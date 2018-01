Jazz, swing, dans og vampyrer: Det swinger i byen denne helgen.

1. Ingen spiller swing som Django – og noen til

Hvert år siden 1980 er string-, swing- og sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt feiret med en egen festival i Norge, en tradisjon som etter hvert er kopiert i over 50 land. Den norske Djangofestivalen er den eldste av disse og ble startet av Jon Larsen fra Hot Club de Norvège. Ved siden av Hot Club de Norvège kan du oppleve blant annet Antoine Boyer & Samuelito, Florin Niculescu, Marian & Mihai Petrescu, The Rosenbergs og Angelo Debarre Quartet.

Hvor: Cosmopolite

Når: Fredag og lørdag kl. 19.00

2. Gammeldansfest

Platecover

Lørdag er du invitert på gammeldans. Da spiller både Kvarts og Lendmenn opp til dansefest. Kvarts feirer 20 år og har i løpet av den tiden gitt ut ni plater. Det har resultert i to spellemannpriser. Lendmenn er en gammeldansgruppe fra Ottadalen og regnes som noen av landets beste utøvere i sin sjanger.

Hvor: Riksscenen, Schous kulturbryggeri, Trondheimsveien

Når: Lørdag fra kl. 18.00

3. Bravurnummer med Leif Ove Andsnes

Olav Olsen

Leif Ove Andsnes trår til med et skikkelig bravurnummer når han er solist med Oslo-Filharmonien i Benjamin Brittens pianokonsert. Dette er Brittens eneste pianokonsert, og han var selv solist ved urfremføringen på en promenadekonsert i 1938. Nå er det Andsnes som fremfører. Han er kjent for å spille det både vilt, virtuost og med lyrisk varme. Publikum får også høre Edward Elgars Symfoni nr. 1, og dirigent er The New York Philharmonics sjefdirigent Alan Gilbert.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19.00

4. Jazzikalsk sesongstart

Vidar Ruud, NTB scanpix

Nasjonal Jazzscene Victoria starter opp etter nyttår med et sterkt navn: Stian Westerhus. Gitaristen har hele tiden brutt ny mark med gitaren. Nå spiller han bestillingskonserten V, der Westerhus kan oppleves i en mer kammermusikalsk form.

Hvor: Nasjonal Jazzscene Victoria

Når: Fredag kl. 21.00

5. Midtlivskvinnen trer frem

Dansens hus

Danseduoen Siri & Snelle har urpremière på forestillingen Collapsing Distance, tredje del i en midtlivstrilogi. Duoen er opptatt av aldring og den middelaldrende kvinnens kår, og et motto for forestillingen er «Midtlivskvinnen trer frem». Kvinner midt i livet vil ikke bli usynliggjorte og sett på som utdaterte. Duoen, som består av Siri Jøntvedt og Snelle Hall, har holdt sammen siden 1992 og har produsert en rekke forestillinger, mange humoristiske. Nå inntar de to godt voksne kvinnene scenen med sin splitter nye forestilling, der de utforsker «verden & livet & dansen».

Hvor: Dansens Hus

Når: Torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 19.00

6. Odysseen slik du ikke har hørt den før

Nå kan du oppleve Homers Odyseen som teaterkonsert i krysningsfeltet mellom storytelling og elektronika. Skuespiller Ida Løken Valkeapää og DJ Runther dikter videre på historien og ser nærmere på øyeblikk i fortellingen for å skape en musikalsk reise anno 2018 – beregnet på konsertgjengere over 13 år. Lørdag er det en versjon for danseglade, mens søndagen har et dempet lydbilde for dem som vil få med seg teksten.

Hvor: Hvelvet, Sentralen

Når: Lørdag kl. 21.00. Publikum under 18 år må ha med ledsager. Søndag kl. 14.00

7. Norske vampyrer

Vampyrfilm er sjelden kost her til lands, men en elsket figur i internasjonal skrekkfilm. En gjeng filmentusiaster fra Stavanger-området bestemte seg for å gjøre noe med det, og VampyVidar fikk première under Filmfestivalen i Haugesund i fjor. Nå vises filmen i Oslo.

At det ble vampyren som stjal hovedrollen i Thomas Bergs nye film, var litt tilfeldig, men passende.

– Tematikken i filmen er sex, religion og psykologi, og hovedkarakterens reise gjenspeiler det samfunnet vi lever i: Et massekonsumerende bruk-og-kast-samfunn hvor alle skal selvrealiseres, og depresjonen følger når drømmen blir knust. Det føles naturlig at hovedkarakteren er en slags vampyr, sier Thomas Berg.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Fredag kl. 20.00

8. Nå skal pepperkakeborgen pepres

Leif Gjerland

Søndag skal Oslo bispeborg (i pepperkakeversjon) skytes i stykker ved Oslo ladegård. To lag kappskyter mot hverandre: «morgendagens voksne» (elever fra klasse 6A ved fra Gamlebyen skole) mot «politikkens gubber» (tidligere ordfører Per Ditlev-Simonsen, tidligere byrådsleder Rune Gerhardsen og tidligere statsråd Odd Einar Dørum). Alle som kommer og heier, får spise bispeborg med saft til slutt.

Hvor: Oslo torg (ved Ladegården)

Når: Søndag kl. 12.00

9. Bursdagsfest for turfolket

Monica Strømdahl

Den Norske Turistforening feirer 150 år med turer i skog og mark. For anledningen inntar de Oslos storstue med både musikk, bilder og andre kunstneriske innslag. Du vil treffe blant annet Odd Nordstoga, Daniel Kvammen, No. 4, Henrik Mestad, Ole Paus, Eva Weel Skram, Eldbjørg Hemsing, Nils Petter Molvær, Oslo Kammerkor og Nordic Black Theatre.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag kl. 18.45

10. Stjernespekket i biblioteket

Ingar Storfjell

Nasjonalbibliotekets brevsamling gir mange innblikk i livets skyggesider. Utroskap, slåsskamp, dødsfall og smaken av krigsrasjonert kattekjøtt er noe av det du får høre om når Gisken Armand, Mads Ousdal, Øystein Røger, Nader Khademi, Anne Krigsvoll og Henrik Rafaelsen levendegjør brev om sorg, sinne, krig og kriser fra blant andre Edvard Munch, Lise Lindbæk, Jens Bjørneboe og Sigrid Undset. Kari Slaatsveen er konferansier, akkompagnert av Stein Torleif Bjella.

Hvor: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110

Når: Torsdag kl. 19.00