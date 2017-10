Halloween er fra gammelt av en overgangsfest mellom sommer og vinter. Siste dagen i oktober og den nærmeste helgen er blitt en festhelg for både store og små.

Oslo har vært preget av trolldom, skjeletter og magisk stemning de siste dagene. Tirsdag kveld kulminerer det hele med «knask eller knep».

Butikkjedene har hatt priskrig på smågodt, så mulighetene for sukkersjokk er til stede blant dem som banker ned dørene.

For mange er dette fortsatt en fremmed skikk, og det finnes dem som slukker lyset og later som de er bortreist på denne siste dagen i oktober. Men de siste årene har stadig flere begynt å markere dagen. I år skal 1 av 4 husstander markere den, ifølge en fersk undersøkelse fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Så mange som har barn i riktig alder, står klare med gresskarlykter på trappene og noe godt i vente. Fra gammelt av var det frukt og nøtter som ble delt ut, og enkelte av de mest tradisjonstro holder fortsatt på dette.

Feiringen av halloween tok først av i Norge rundt årtusenskiftet. Og ikke bare amerikanske TV-serier, men også Harry Potter-filmene, må ta noe av æren for det. Både trollmenn og hekser på sopelimer blir nok å se langs gater og veier.

Rigger spøkelsessti for barna

Ryktene sier at magi og naturkrefter er på sitt sterkeste nettopp denne kvelden.

Svartdalen og Svartdalsparken, et lite stykke øst for Oslo sentrum, har de siste dagene vært rigget til halloween-vandringer for store og små. Engasjerte foreldre i området Kværnerdalen-Vålerenga-Etterstad står bak det årlige arrangementet.

Skumle figurer som har våknet opp fra de døde, med blodige forbrente ansikter har trolig ødelagt nattesøvnen for sarte sjeler.

Knask eller knep

Utelivet i hovedstaden har også kjørt sine runder av skummel feiring. I helgen var det «dead man walking» gatelangs, på buss og på bane.

Unge feststemte mennesker kom fra eller gikk til et forhekset arrangement med blodige undertoner.

Men tirsdag kveld er det de minstes tur, og de skal fylle kurvene og bøttene sine.

Så vær beredt!

