En høstdag i 1965 parkerte og låste Alf Hansen og kompisen motorsyklene sine utenfor ungdomsklubben på Gamlebyen skole. Da de kom ut etter konserten, var begge syklene borte.

Siden har ikke Alf Hansen sett sin gamle Tempo Sport. Ikke før nå.

– Jøss! sier Hansen, før han blir ganske stille. – Den hadde jeg aldri trodd jeg skulle se igjen.

– Og like fin som den gang da?

– Den er mye finere nå. Den var mer herjet da jeg hadde den.

Gullgutt

Under OL i Montreal i 1976 rodde Alf Hansen seg inn i norske idrettshjerter da han vant OL-gull i dobbeltsculler sammen med storebror Frank. Senere vant han fem VM-gull. Da mannen, som ifølge forfatter Thor Gotaas var «den mest gjennomtrente idrettsmann i Norge» ga seg i 1991, hadde han syv OL- og VM-medaljer og 58 NM-gull i ryggsekken.

Selv om han, som mange andre tidligere toppidrettsutøvere, sliter med et kranglete hjerte og har sluttet å gå turrenn på ski, er 69-åringen fortsatt veltrent og i god form.

Men nå handler det ikke om gamle meritter. Vi er i hobbyrommet til Øystein Steen-Olsen og pappa Bjørn på Stensrud i Oslo. I rommet hvor de koser seg med å restaurere gamle motorsykler. Og der står Hansens gamle Tempo og skinner.

Brukte hyren på Tempo’n

– I 1964 hadde jeg nettopp mønstret av etter å ha vært til sjøs. Jeg hadde lagt meg opp noen kroner, forteller Hansen.

Rolf Øhman

Pengene brant i lommen, og da han så en annonse 18. april 1964 – Øystein har funnet igjen annonsen i Aftenpostens arkiv – om at en fire år gammel Tempo Sport var til salgs for 1300 kroner, slo han til.

Og så var han kanskje den tøffeste gutten i gaten på Kampen i et års tid, før han igjen sto på bar bakke.

– Så ble den stjålet. Både jeg og kompisen tok tyveriene ganske rolig. Det var sånt som skjedde, og vi fikk jo forsikringsoppgjøret, sier Alf som glemte hele sykkelen.

Helt til telefonen ringte en høstdag i 2015.

Vrakrester

Øystein Steen-Olsen har som hobby å mekke og skru på gamle motorsykler, helst Tempo. Det visste en kollega av ham i brannvesenet. Han tipset Steen-Olsen om et vrak av en motorsykkel som hadde stått under et tre på Siggerud i minst 30 år.

Øystein Steen-Olsen

Steen-Olsen rykket ut.

Å si at han fant en motorsykkel, er å ta i.

– Det var en rusten ramme og noen småsaker. Det var alt. Hadde det vært en annen sykkel, så vet jeg ikke om jeg hadde giddet å gå løs på jobben. Men det var en Tempo Sport. Det var en spesiell modell, sier Tempo-entusiast Steen-Olsen.

Han tror sykkelen har levd et hardt liv som «skausykkel» for noen generasjoner lekne unggutter som også har forsynt seg av deler.

Detektivarbeid

Nesten det eneste som var intakt, var rammenummeret. Ved hjelp av det, Biltilsynets arkiv og nitid detektivarbeid fant han frem til sykkelens siste eier, Alf Hansen.

– Jeg forbandt ikke noe ved det ganske vanlige navnet, men etter mange søk skjønte jeg at min mann var en tidligere verdens- og OL-mester i roing.

Rolf Øhman

De to møttes og skrev under en salgsmelding som forteller at Hansen selger sin gamle sykkel for kroner null.

– Alt må være i orden, sier Steen-Olsen.

Mer detektivarbeid

Men å finne eieren var bare begynnelsen på detektivarbeidet. Hvor mange timer Steen-Olsen har lagt ned i å saumfare internett og alt som er av markeder for originale Tempo-deler de siste par årene, aner han ikke. Bare jakten på – og rehabiliteringen av – original bensintank tok mange måneder.

– Med unntak for eksospotten som er en nyprodusert kopi, og kjedekassen som pappa har laget etter mål fra originalen, er alt originale Tempo-deler som er produsert på Øglænd-fabrikken. Til og med skruene. Siden jeg ikke har hatt noen bilder av sykkelen slik den så ut da Alf hadde den, har jeg bygget den opp etter bilde i en salgskatalog, forteller Steen-Olsen.

Morsomt med en historie

Og Hansen er stadig overveldet over møtet med motorsykkelen han for lengst hadde avskrevet. Men Steen-Olsen avskriver ikke en gammel Tempo. I hvert fall ikke en Tempo Sport.

– Det er moro å restaurere en gammel sykkel, men det er ekstra moro når den i tillegg har en historie som i dette tilfellet, synes han. For ham er veien viktigere enn målet.

Hansen har bare ett spørsmål:

– Går’n?

Han får låne en original Basse Hveem-jakke fra 50-tallet og prøver selv.

Det gamle villdyret brølte på første forsøk.

Rolf Øhman