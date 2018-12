Det blir 130 plasser i det nye sykehjemmet som skal bygges på Tøyen, der Lille Tøyen sykehjem tidligere lå. Navnet er Hagebyen Dronning Ingrids Hage.

Omsorgsbygg, som bygger sykehjem i Oslo, skal etablere et tilsvarende sykehjem på Furuset.

– Bedre enn sykehjem

Jannecke Granrud (53) fikk diagnosen Alzheimer for to år siden. I dag bor hun hjemme sammen med ektefellen Hildegunn Fredheim. Granrud har sett tegningene av hagebyen på Tøyen og er positiv.

– Det er sårt å snakke om at det kommer en tid da Janniche ikke kan bo hjemme lenger. Da er sykehjem eneste alternativ. Vi har kikket litt på de tilbudene som er i området vi bor i, men det er bare ordinære sykehjem, sier Fredheim.

Hvis Granrud søker og får plass i Hagebyen, ønsker hun å bo mot kafeene, ikke mot skogen, forklarer Fredheim.

– På sykehjemmene er det jo bare eldre mennesker og svart kaffe. Det kjennes ikke greit å sende henne til et senter med mennesker som er 30–40 år eldre enn henne, sier hun.

Kan enkelt gjøres om til annen bruk

Ifølge Inger-Lise Kjos, prosjektansvarlig i Sykehjemsetaten i Oslo, vil rommene på Tøyen bli store.

– Så det vil ikke være noe problem for ektefeller å være til stede. Det kan settes inn ekstra seng. Vi planlegger å bygge gjesterom slik at beboerne kan være sammen med ektefelle og familie så mye som mulig, sier Kjos.

Byggekostnadene for hver sykehjemsplass vil ifølge Kjos ligge på 4,7 millioner kroner. Ifølge henne vil sykehjemmet være noe dyrere å bygge, men billigere å drifte enn andre sykehjem.

– Vil hagebyer være fremtidens sykehjemsmodell i Oslo?

– Vi har ikke tomter til flere, men noen mener dette er fremtiden. Mange kan bo i slike konsepter. Og får man medisiner som stopper utviklingen av demens, kan dette omgjøres til studenter eller omsorgsboliger. De er jo litt som bygårder ellers i Oslo, sier Kjos.

Vandrerløyper, restaurant og frisør

Utearealene skal deles opp i tre. Det blir et urbant område med bypreg ytterst, en skogshage og en minnehage.

– Vi vil tilstrebe et område med trær og planter. Det blir vandrerløyper som gjør at beboerne kan gå i et åttetall og alltid komme tilbake til stedene de kjenner, sier Kjos.

Ifølge Kjos skal beboerne kunne gå fritt inne og utendørs. Hun håper naboene vil burke fasilitetene og bidra inne i klubbene.

Fakta: Hagebyen Dronning Ingrids Hage Åpner i november 2021. 130 plasser. Seks til åtte boenheter med felles kjøkken og stue. Rommene blir ca. 30 kvadratmeter, inkludert bad. Kafeer, restauranter, puber, klubbrom, frisør, fotpleie skal ligge inne i hagebyen. Målet er at både beboere og naboer kan bruke fasilitetene i hagebyen. Kilde: Sykehjemsetaten

Naboene bekymret for trafikk

Naboene i Lille Tøyen Hageby synes planene er blitt bedre enn de var opprinnelig.

– Men vi mener fortsatt bygningene inn mot Lille Tøyen Hageby er for høye. Vi er også litt bekymret for hvor mye trafikk det kan bli gjennom hagebyen til sykehjemmet, sier Joakim Solhaug, styreleder i Lille Tøyen Hageby.

– Høydene følger reguleringsplanen. Plan- og bygningsetaten har tatt hensyn til naboene så langt det er mulig. Det blir jo et mer massivt uttrykk enn det gamle sykehjemmet, men bygningene blir lavere enn dagens. De strekkes utover slik at det blir kvartalsbygg og fotavtrykket blir større, sier Kjos.

Fakta: Flere eldre i Oslo Det har vært en nedgang i antall eldre (over 67 år) de siste 30 årene i Oslo. Frem mot 2040 vokser antall eldre i Oslo med 50.000. I samme periode dobles antall personer over 80 år. Det skal åpnes 13 nye sykehjem i Oslo fra 2020 til 2023. Kilde: Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) påpeker at levealderen i Oslo øker og at den snart er nærmere 90 enn 80 år i snitt.

– Med økt levealder vil det også være flere som lever med demens, kreft og sykdommer. Derfor må vi som kommune legge til rette for å kunne leve gode liv selv med sykdom. Vi må vi vekk fra en institusjonsbasert og ofte stoppeklokkeorientert eldreomsorg og over til en eldreomsorg der eldre fortsatt skal kunne være sjef i eget liv, sier Dahl.