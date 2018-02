Buss for bane mellom Majorstuen og Frognerseteren

– Vi har trøbbel med signalstrøm og signal- og sikringsanlegget. Derfor har vi satt inn leddbusser mellom Majorstuen og Holmenkollen. Videre oppover er det satt inn mindre busser, sier Andreas Viseth, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

Fredag kveld var banen berørt av snøfall. Lørdag morgen måtte skigåere på vei til Frognerseteren basere seg på alternativ transport på grunn av signalfeil.

– Systemet skal virke igjen nå, men vår teknisk personell har nå koblet ut strømmen for å teste systemet. Dette for å finne eksakt årsak til feilen. Derfor blir det buss for bane i noen timer utover, kunne Viseth meddele ved 07.30-tiden lørdag.

– Har dere nok busskapasitet?

– Vi har fått tak i noen leddbusser, og tror at det skal være tilstrekkelig, svarer Viseth.

Klokken 08 opplyser Viseth at T-banetrafikken til Frognerseteren har kommet i gang. I første omgang er det snakk om testing. Derfor vil bussene kjører parallelt med banen.