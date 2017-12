Natt til mandag 24. mars 2008 ble en mann i 20-årene drept med tre skudd på Johan Sverdrups plass på Torshov i Oslo.

To jevnaldrende menn kom raskt i politiets søkelys. En av disse meldte seg for politiet allerede dagen etter, mens den andre valgte å rømme fra Norge. Våren 2016 ble rømlingen, som nå er 35 år gammel, pågrepet i Tyskland. Han ble levert til Norge etter få dager.

Mennene ble i januar i år tiltalt for drap og drapsforsøk. Ifølge tiltalen var det 35-åringen som avfyrte skuddene. Offeret døde kort tid etter av skadene i brystet.

Rettssaken utsatt

Etter planen skulle rettssaken mot de tiltalte starte i april i år, men da befant 33-åringen seg i utlandet. Dermed ble saken utsatt.

I sommer ble 33-åringen utlevert fra Kenya. Nå sitter begge to i varetekt i påvente av rettssaken som starter i Oslo tingrett tirsdag.

– Med tanke på bevisbildet ville rettssaken med bare én av dem vært ufullstendig. Derfor ville vi ha begge de tiltalte på plass før rettssaken kunne starte, slik forklarer statsadvokat Peter Andre Johansen på hvorfor det har tatt så lang tid før saken kommer opp i retten.

– Ble lurt til Torshov

Johansen ønsker ikke å si om hva som kan ha vært drapsmotivet, men forteller at de involverte skal ha kjent til hverandre. Etter det Aftenposten kjenner til, drev alle de tre involverte med narkotikasalg. Begge de tiltalte er tidligere dømt for det.

– De har enten kjent hverandre, eller kjent til hverandre, sier Johansen.

Ifølge tiltalen ble offeret lurt til Torshov, angivelig fordi de skulle på fest. Tilsammen var det fem personer på åstedet. 35-åringen er også tiltalt for å ha forsøkt å drepe en av de andre. Han slapp unna med mindre skader. Alle involverte har somalisk bakgrunn.

– Vil det være en formildende omstendighet at saken er blitt så gammel?

– De ulike elementene ved straffeutmålingen må jeg komme tilbake til, svarer Johansen.

Det er satt av halvannen uke til rettssaken.

Erkjenner forsettlig drap

– Min klient erkjenner straffskyld for forsettlig drap, men ikke for at det har vært en forutgående planlegging av drapet. Han nekter for at det var et overlagt drap, sier advokat Tor Even Gjendem, forsvareren til mannen som ble pågrepet i Tyskland.

Gjendem sier at skuddene ble avfyrt i forbindelse med en krangel, men vil ikke gå inn i detaljene.

– Hvorfor var han på rømmen i åtte år?

– Det vet jeg ikke helt, men han innrømmet drapet så raskt han ble pågrepet, svarer Gjendem.

Han mener at rettssaken vil bli påvirket av at det er snart ti år siden skuddene falt.

– Hvordan vitnene husker detaljer i sine egne observasjoner vil ha en viss betydning for hele rettssaken, sier Gjendem.

Nekter skyld

33-åringen som ble utlevert fra Kenya i år nekter for å ha vært med på drapet.

– Han er tiltalt for medvirkning, men erkjenner ikke straffskyld for det. Han var riktignok på stedet, sier advokat Bernt Heiberg som forsvarer 33-åringen.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Heiberg understreker at klienten hans meldte seg til politiet allerede dagen etter drapet. Han ble satt i varetekt, og løslatt etter noen måneder. Ifølge advokaten ble 33-åringen senere utvist fra Norge. Da han fikk beskjed om at politiet i Norge ønsker å komme i kontakt med ham, meldte han seg på den norske ambassaden i Kenya.

– Det er ikke hans skyld at det tar ti år før saken kommer opp i retten. Han har hatt belastningen av å ha saken hengende over seg i flere år uten at han kan lastes for det. Dette vil selvfølgelig ha en betydning for eventuell straffeutmåling, sier Heiberg.

Politiadvokat Christian Hatlo har ledet etterforskningen siden drapet i 2008. På spørsmål om hvorfor 33-åringen ble utvist til Kenya før rettssaken kom opp, svarer han at de ikke visste hvor lang tid det tok før skytteren ble pågrepet.

– Vi visste ikke om vi skulle få tak i 35-åringen etter ett år eller ti år. Derfor ble 33-åringen etter hvert løslatt fra varetekt og senere utvist, sier Hatlo.