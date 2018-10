Bil funnet med sovende sjåfør i lysløypa

Politiet i Oslo fikk like før klokken 11 lørdag formiddag inn en melding om en bil som hadde begitt seg inn på en kronglete avstikker.

– Vi fikk en melding om en bil som hadde kjørt seg fast i lysløypa ved Oppsjø, drøye 500 meter fra bilvei, opplyser operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen.

Han kan ikke si nøyaktig hvilket terreng det er snakk om, men slår fast at det ikke er egnet for kjøring der.

Ifølge Gulbrandsen hadde melder funnet en sovende mann i bilen. Vedkommende hadde banket på vinduet, og forsikret seg at mannen viste livstegn.

Da politiet kom til stedet lørdag formiddag, fant de mannen i bilen.

– Han fremsto som beruset.

– Har han gitt noen forklaring på hvorfor han tok turen inn i lysløypa?

– Nei, han har ikke klart å forklarte det noe særlig nærmere, sier Gulbrandsen.

Føreren, en mann i slutten av 20-årene, hadde kjørt seg så fast at bergningsmannskap hadde problemer med å få bilen ut.

– Han har kjørt seg fast i så mye gjørme at det er utfordrende for bergningsmannskapet å få ut bilen, opplyser Gulbrandsen.

Like før klokken 14 melder politiet på twitter at bilen nå er berget ut fra lysløypa. Bilføreren er pågrepet for besittelse av narkotika, og har fått førerkortet inndratt.