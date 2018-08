Kongeparet har forlatt Oslo domkirke etter en ettermiddag med sterke taler og sterke kulturelle innslag.

Biskop Kari Veiteberg takket kongeparet i sin tale til den fullsatte kirken.

– Alle sportsinteresserte vet hva gull betyr. Men denne kjærlighetsreisen strekker seg enda lenger tilbake. Det dreier seg om ni år som kjærester i skjul, sa hun.

Hun viste til hvordan kongen har uttalt at det knapt skulle være mulig å gifte seg med Sonja, og også dronningen har fortalt åpent om hvor vanskelig denne perioden i deres liv var.

– Takk for at dere fortalte oss, folket, om kampen. Det er mange som strever, mange som må vente, mange som lever i skjul og som må kjempe for aksept. At kongeparet holdt ut, gir mot og styrke, sa biskop Veiteberg.

Performance-artisten Nils Bech fremførte sin egenkomponerte sang «Thank you» for kongefamilien og gjestene og avsluttet med ordene: «Hjelp oss å finne styrken til å tro at vi kan bli elsket. La oss ikke stå i veien for hverandres kjærlighet, slik at kjærligheten i oss og rundt oss får være åpen og fri.»

To mannlige dansere oppførte en dans som artet seg som en vielse, i kirken.

Kong Harald og dronning Sonja gikk arm i arm ut av Oslo domkirke etter festgudstjeneste. Utenfor ble de møtt av applaus, hurrarop og jubel fra de mange fremmøtte

Kongeparet ankom tidligere i ettermiddag domkirken der gullbryllupet skulle markeres med en festgudstjeneste. Kong Harald og Dronning Sonja giftet seg i Oslo domkirke 29. august 1968. I dag ønsket kongeparet å markere jubileet med en gudstjeneste samme sted, nøyaktig 50 år senere.

Kortesjen tok seg god tid ned Karl Johan slik at folk skulle få et glimt av jubilantene. Foran Oslo domkirke ble kongefamilien tatt imot av biskop i Oslo, Kari Veiteberg, og resten av kongefamilien.

Kronprinsen og kronprinsessen, prinsesse Märtha Louise, prinsesse Astrid fru Ferner og Norges regjering var til stede på gudstjenesten. Biskop Kari Veiteberg ledet gudstjenesten.

Dagens feiring skal avsluttes med en privat middag der kongeparets nærmeste vil være til stede.