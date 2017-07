16-åring død etter voldshendelse på Holmlia

En 18 år gammel mann er pågrepet og siktet i saken. Han sitter fortsatt i varetekt.

«Opplysninger fremkommet under etterforskningen, tilsier at fornærmede og siktede kjente hverandre fra tidligere», heter det i en pressemelding fra Oslo-politiets Seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker.

Politiet begjærte obduksjon av avdøde. Obduksjonen ble gjennomført onsdag.

Siktet for grov kroppsskade

– 18-åringen er siktet for grov kroppsskade. Det at fornærmede nå er død, medfører at vi fortløpende vurderer om siktelsen skal endres, men nå har vi ikke funnet grunnlag for det, sier politiadvokat Andreas Strand i Oslo-politiet til Aftenposten.

– Skjedde voldshendelsen på Holmlia skole?

– Det er slik jeg har forstått det, at det skal ha vært nær Holmlia skole.

16-åringen var elev ved Holmlia skole og rektor sendte etter hendelsen ut et skriv til samtlige foreldre ved skolen. Der fremgår det at 18 – åringen, som ikke er elev ved skolen, oppsøkte den yngre gutten og slo ham ned utenfor skolens område.

Flere av 16-åringens medelever var øyenvitner til det som skjedde.

Gutten ble livstruende skadet og det ble gjennomført livreddende førstehjelp. Han ble kjørt til sykehus i ambulanse og har ligget i kunstig koma inntil han døde tirsdag kveld.

Har mottatt dødsbudskapet med stor sorg

Holmlia skole skriver på sine hjemmesider at man med stor sorg har mottatt beskjeden om dødsfallet.

Avdøde skulle ha avsluttet sin skolegang i 10. klasse denne våren. «Våre tanker og dypeste medfølelse går til familien», skriver skolen.

Ifølge Holmlia skole vil det bli holdt åpent hus i Holmlia sportsklubbs lokaler fredag 28. juli, kl. 18–20. De som ønsker det kan der møte representanter for skolen og bydelspolitiet. Det bil også bli lagt ut en kondolanseprotokoll.

Holmlia skole vil også arrangere en minnestund for elever og lærere ved skolens oppstart i august.

Denne artikkelen oppdateres