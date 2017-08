– Det skal bøtte ned over Øyafestivalen

Meteorologisk institutt har greid ut i poetiske ordelag på Twitter om den ventede nedbøren, og satt den i perspektiv med bibelhenvisninger.

– Skulle trengt Noah med arken på festivalen i Tøyenparken, skriver meteorologene.

Den verste skuren er trolig over i løpet av ettermiddagen og kvelden, forteller vakthavende meteorolog Vibeke Thyness ved instituttet til NTB.

– Det blir ordentlig, ordentlig vått. Det blir brukbart intenst regn i Oslo hele dagen, men det tar seg opp fra 12-14-tiden. Men på kvelden går det igjen over til byger.

Øyafestivalen går av stabelen onsdag og varer fram til lørdag.

Regn over hele Østlandet

Nedbørsfronten treffer Sørlandet natt til onsdag og beveger seg nordover.

– Ingen slipper unna her, sier Thyness.

– Totalt vil jeg tro at mange steder får 20 millimeter nedbør. Men noen steder kan det komme så mye som 30 til 40 millimeter.

På Vestlandet blir det trolig ganske tørt med unntak av enkelte indre strøk.

Torsdag og fredag blir det imidlertid fint vær på Østlandet.

Jordskred på Svalbard

På Svalbard advarer Sysselmannen turgåere om fare for jordskred som følge av nedbør den siste tiden.

– Det er særlig fjellet Sarkofagen, som ligger rett sør for Longyearbyen sentrum, som er utsatt for jordskred, sier sysselmannsførstebetjent Arnt Rennan til NTB. Han forklarer at skredene skyldes issmelting på en morenerygg som ligger nær foten av fjellet.

– Dessuten har vi fått meldinger om jordskred i forbindelse med regn, fra folk som har vært i utkanten av Longyearbyen.

Framover blir det skyet, men mindre nedbør på øygruppen, ifølge meteorologen.

– Det har vært en fin sommer så langt. Det er fantastisk fint her på sommeren, ikke bare på vinteren, slår førstebetjenten fast.

Få høysommerdager

Meteorologisk institutt melder i tillegg at det har vært svært få høysommerdager denne sommeren.

Høysommerdager er dager med maksimumstemperatur på 25 grader eller høyere.

Oslo ligger best an i oversikten med fire høysommerdager så langt i år. De siste 17 årene er det bare 2010 som har hatt færre – med i alt tre høysommerdager. 2014 skilte seg spesielt ut, da var det 33 høysommerdager i hovedstaden.

Både Kristiansand, Sola og Trondheim har registrert to høysommerdager i 2017. Det ligger omtrent på normalen. 2008 var det beste året med tanke på høysommerdager for både Kristiansand og Sola siden millenniumsskiftet. Da ble det registrert henholdsvis 14 og 15 høysommerdager. Trondheim hadde sitt beste år siden årtusenskiftet i 2014 med 22 dager.

Bodø har hatt én høysommerdag i år, mens Tromsø og Kirkenes har ikke hatt noen dager over 25 grader hittil.