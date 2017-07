PST tapte kampen mot skolebarnas gangbro

I Nydalen i Oslo ligger hovedkontoret til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Nesten vegg i vegg ligger den splitter nye barneskolen Fernanda Nissen, som åpnet i fjor. Når den etter hvert er full, vil det gå over 800 elever her.

I mai 2016 godkjente Oslo kommune en søknad om å bygge gangbro her. Broen skal passere mellom de to byggene hvor PST holder til, rett forbi kontorvinduene. Da hadde saken versert i systemet i flere år.

Allerede to år tidligere protesterte PST på innsynsproblematikken.

«Gangbroen vil i tillegg kunne fungere som en plattform for anslag, sabotasje eller spionasje», skrev PST-sjef Benedicte Bjørnland i en klage til kommunen.

Den førte ikke frem.

Da vedtaket om broen endelig var klart i mai 2016, klaget PST saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Og 20. juni i år kom svaret. Fylkesmannen slår fast at gangbroen, den skal bygges. Hensynet til skolebarna veier tyngst.

Nå er det bare Kongen i statsråd som kan forhindre at veien bygges. I praksis betyr det Regjeringen kan fatte et vedtak som overstyrer Fylkesmannen.

Tryggere skolevei

Den aktuelle broen skal skape en trafikksikker og trygg gangforbindelse på tvers av Kristoffer Aamots gate.

I dag må skolebarn og andre ta en lang omvei rundt kvartalet, og de må krysse trafikkerte fotgjengeroverganger. Og nettopp derfor er kommunen så opptatt av å få på plass gangbroen.

Kommunen har vurdert alternative plasseringer av broen uten å finne en god løsning. Fylkesmannen er enig i vurderingene til kommunen.

Vil ikke si noe

Andreas Bjørklund, seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, ønsker ikke å si så mye om fylkesmannens vedtak.

– Denne saken er fortsatt til behandling i departementet. Det er for tidlig å si noe om når et eventuelt vedtak kommer, sier han i en e-post til Aftenposten.

Hos PST venter de i spenning på Regjeringens avgjørelse.

– Vi ønsker ikke broen. Utover det har vi ingen kommentar, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

PST ønsker heller ikke si noe om hva de kommer til å gjøre for å sikre bygget hvis gangbroen bygges.

Heller ikke Plan- og bygningsetaten i Oslo, som har hatt ansvar for saken, vil si så mye.

– Vi forholder oss til prosessen og vedtakene gjort av Fylkesmannen, sier kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen.

Lang prosess

Allerede i en vedtatt reguleringsplan fra år 2000 var det innfelt et gangareal mellom byggene hvor PST i dag holder til. Planarbeidet ble startet i august 2004. PST flyttet først inn året etter, da gangbroplanene for lengst var kjent.

Nettopp dette påpeker fylkesmannen i sin vurdering. De legger til grunn at PST må ha vært klar over at broen kom til å bli bygget.