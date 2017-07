Oslo før: Gressholmen kro er tilbake!

Historien om Gressholmen kro starter med det første lille klubbhuset som «Christiania Vaabenøvelsesforening» fikk bygget i 1865, der skytterne fikk kjøpt melk, øl og smørbrød. Der kunne de dessuten også få gratis tobakk før de gikk over til skytebanen rett bortenfor.

Den var utstyrt med et sinnrikt system for anvisninger av antall treff, den gang et meget avansert anlegg.

Folk skulle ut i lys og luft

Utover på siste del av 1800-tallet ble det nye skytterhuset på Gressholmen et samlingspunkt for stadig flere medlemmer, og i 1883 utvidet skytterlaget med et eget tilbygg med fest- og forsamlingslokale.

Og tilbygget ble faktisk stående da man i 1930 rev det opprinnelige lille klubbhuset og reiste dagens bygg. Der er det restaurant i første etasje og i det gamle tilbygget, og skytternes klubb i andre etasje. Tilbygget er faktisk eldre enn hovedbygget!

Oslo skytterlag

Dette oppfylte mellomkrigstidens ønske om å få byfolk ut i lys og luft: Gressholmen ble en ideell kombinasjon av badeliv, soling og muligheter for å kunne nyte litt luksus i solen.

Og da det også ble bygget en liten danseplatting med en ørliten scene, var det naturlig å reklamere for «Dans på Gressholmen» i en idyll som virket evig.

Men som vi alle vet: Lykker varer sjelden evig!

Etter den tyske invasjonen 9. april 1940 ble sjøflyhavnen på Gressholmen gjort om til tysk verkstedshavn, samtidig som den store krobygningen ble overtatt av okkupasjonsmakten.

Omtrent samtlige av Skytterkroas vindusruter ble skutt i filler, og alt av skytterlagets geværer og ammunisjon stjålet.

Leif Gjerland

Men det sønderskutte huset fikk oppreising da freden kom i mai 1945. For i et halvt år ble kroen faktisk brukt som hovedkvarter for det engelske luftvåpen RAF i Norge, før det ble flyttet til Sola.

Så senket freden og roden seg igjen i en etterkrigstid med et økende antall stadig flere badegjester, som ikke ville ha skytebane over hodet på seg.

Og i 1990 var det helt slutt på skytingen på Gressholmen, som nå ønsker velkommen med en nyoppusset kro. Men hvor ble det av det fantastiske anviseranlegg etter Christiania Vaabenøvelsesforening …?

Leif Gjerland (leif.gjerland@gmail.com) er historieformidler og byvandrer. Han skriver i Aftenposten om historiske Oslo.