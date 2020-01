Politiet etter drapet i Prinsdal: – Vi utelukker ikke andre medvirkende

Politiet opplyser søndag formiddag at det er ingen ny utvikling i etterforskningen etter at en 21-åring ble skutt og drept utenfor Prinsdal Grill i Prinsdal fredag kveld.

Oslo-politiet beskriver drapet som en «målrettet handling».

Utelukker ikke flere involverte

– Vi jobber ut fra en hovedteori om at det var en målrettet handling, og det er kun observasjoner av én gjerningsperson på det sentrale åstedet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i en pressemelding.

Politiet vil likevel ikke utelukke at det kan være flere involverte i saken.

– Vi utelukker ikke at det kan være andre medvirkende, og er interessert i observasjoner fra området både før og etter selve handlingen, sier politiinspektøren.

Politiet etterlyser spesielt observasjoner fra området øst for jernbanelinjen ved Holmlia og Prinsdal.

«Vi har observasjoner fra vitner om at gjerningspersonen løper nedover Nedre Prinsdalsvei i retning Kolbotn, og ønsker flere observasjoner av dette», heter det pressemeldingen fra Oslo politidistrikt.

Fant også knivskadet person

Etter at politiet fant 21-åringen med skuddskader, så oppdaget de en person med knivskader.

Fornærmede med knivskadene er sendt til Ullevål sykehus, politiet opplyser at skadene ikke er livstruende.

– Det er snakk om flere stikkskader, sa Metlid til Aftenposten lørdag.

Hun sier igjen at begge to er kjent av politiet fra tidligere og at de kommer fra området, men ønsker ikke å utdype politiets kjennskap til de to unge mennene.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Nærmiljø i sorg

Lørdag ettermiddag samlet venner og bekjente av den drepte 21-åringen seg i moskeen på Mortensrud.

Ingen av de fremmøtte ønsket å snakke med Aftenposten før minnestunden, men flere personer var tydelig preget etter fredagens hendelse.

Inne i moskeen ble det etter hvert så fullt med mennesker at flere ble oppfordret til å flytte seg opp i moskeens andre etasje.

Lise Åserud, NTB scanpix

Lærervikar

Den drepte 21-åringen jobbet som tilkallingsvikar ved en skole i bydelen, er Aftenposten kjent med.

Lørdag sendte rektor ved den aktuelle skolen ut melding til alle foreldre som har barn ved skolen. Der informerer hun de foresatte at det er med sorg nyheten meddeles om at det er en av deres ansatte som ble skutt og drept fredag.

«Det var flere av våre assistenter som kjente ham, og mine tanker går til dem i dag», skriver rektoren til de foresatte.

Aftenposten har ikke lykkes med å komme i kontakt med rektoren, men vedkommende sier til VG at det ikke gis flere kommentarer før etter møter mandag.

I meldingen som er blitt sendt ut, skriver rektor at skolen mandag vil få hjelp av et kriseteam fra Oslo-skolen, for slik å sørge for at barn og voksne blir tatt hånd om på best mulig måte.