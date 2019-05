Det bekrefter eiendomsmegler Nils O.M. Nordvik i Nordvik overfor Dagens Næringsliv.

Prisantydningen for leiligheten var 70 millioner kroner.

Aas ga i sin tid 41,7 millioner kroner til sammen for to leiligheter, som han har slått sammen til én penthouseleilighet på Tjuvholmen. Etter sammenslåingen har han disponert hele toppetasjen – med et bruksareal på 385 kvadratmeter.

Leiligheten har ifølge prospektet seks soverom, et kontor og tre bad samt heis med direkte inngang til leiligheten.

Etter at Aas tapte over en milliard kroner på kraftspekulasjon og gikk konkurs i høst, er han blitt tvunget til å selge sine eiendommer for å dekke inn mest mulig av kreditorenes tap.

I vinter solgte Aas luksushytta i Nissedal for 9,2 millioner kroner.

I vår sto de fem strandeiendommene hans utenfor Grimstad for tur. Etter det DN erfarer er fire av disse blitt solgt for rundt 55 millioner kroner samlet.