To ulike spørsmål om eiendomsskatten i Oslo skal behandles av Høyesterett:

Det ene er prinsipielt, om modellen Oslo kommune har valgt for eiendomsskatt er i tråd med loven.

Det andre spørsmålet gjelder om kommunen overholdt tidsfristen for å skrive ut eiendomsskatt i 2016.

Både tingretten og lagmannsretten falt ned på at Oslo kommunes modell var i tråd med eiendomsskattloven. Begge rettsinstanser konkluderte med at utskriving av eiendomsskatt og størrelsen på bunnfradrag er et spørsmål for politisk folkevalgte organer og ikke rettssystemet.

Men i motsetning til tingretten, slo lagmannsretten i oktober i fjor fast at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt da denne ble innført i 2016.

Lagmannsretten mente derfor at eiendomsskatten som ble betalt inn av saksøkerne i 2016 måtte betales tilbake.

Huseierne spente på utfallet

– Vi er spent på hva Høyesterett mener om begge spørsmål, sier generalsekretær Morten A. Meyer i Huseiernes Landsforbund, som fører saken på vegne av de 3400 personer som er registrert som medlemmer i gruppesøksmålet.

– Byrådet har valgt en modell som er særegen for Oslo. I realiteten er det bare eiendommer med en markedsverdi på over fem millioner som eierne må betale eiendomsskatt for. Det innebærer at fire av fem skattytere unngikk eiendomsskatten. Andre kommuner fordeler skattebyrden på langt flere skattytere, sier Meyer.

Han legger til at Husiernes Landsforbunds motstand mot eiendomsskatt skyldes at den ikke er knyttet til inntekt, formue og folks betalingsevne. I motsetning til annen skatt vil den derfor ikke bidra til utjevning og kan ramme usosialt og urettferdig, mener forbundet.

Fakta: Mer om dommen i lagmannsretten Modellen: Saksøkerne mente at kommunen brøt loven ved å fastsette et bunnfradrag på hele 4 millioner kroner, siden det førte til at bare et lite mindretall av boligeierne i Oslo måtte betale skatt. Loven slår fast at skatten ikke kan utformes på en slik måte at den innebærer et generelt fritak. Da skatten ble innført i 2016, slapp i underkant av 80 prosent av boligene skatt helt. Saksøkerne mente dette i praksis var et generelt fritak. Men lagmannsretten var ikke enig. Politikerne står svært fritt i å sette bunnfradraget høyt, påpekes det i dommen. Tidsfristen: Eiendomsskatten skrives ut innen 1. mars samme år samme år som den skal betales. Denne fristen gjelder kommuner som har gjeninnført eiendomsskatt, og 1. juli for kommuner som innfører den for første gang. I 2016 da eiendomsskatt ble innført i Oslo, forholdt Oslo kommune seg til 1. juli som frist, men fordi kommunen også hadde hatt eiendomsskatt 18 år tidligere mente lagmannsretten at det var 1. mars som skulle vært brukt. X

Jan Tomas Espedal

Vil bare saksøkerne få tilbakebetalt – eller alle?

Dommen i lagmannsretten slår fast at eiendomsskatt bare må betales tilbake til de 3400 saksøkerne som faktisk har betalt slik skatt og samtidig klaget på den.

Dersom Høyesterett lar dommen blir stående, blir det et politisk spørsmål om kommunen vil velge å betale tilbake til alle andre som betalte eiendomsskatt til Oslo kommune i 2016. I siste instans er det opp til bystyret å avgjøre.

Da Aftenposten omtalte saken i oktober i fjor, ønsket ikke byrådet å uttale seg om hvorvidt en slik beslutning kan bli aktuell.

– Det er helt urimelig og utenkelig at Oslo kommune ikke vil betale tilbake eiendomsskatt til alle som har betalt den hvis Høyesterett kommer frem til at skatten er ilagt på feilaktig grunnlag, sier Meyer.

– Det vil i så fall være oppsiktsvekkende. Basert på kommunen egne tall er det 250 millioner kroner innbetalt i eiendomsskatt for 2016.

Aftenposten har vært i kontakt med Byrådsavdelingen for finans i Oslo, som ikke ønsker å kommentere saken i forkant av Høyesteretts behandling

Saken skal behandles i to dager og avgjørelsen vil foreligge om en måneds tid.