Knust trikkerute og ungdomsbråk på Torshov

– Det skal være mange ungdommer og ganske uoversiktlig og kaotisk på stedet. Derfor har vi sendt ut mange patruljer, sier operasjonsleder Tor Jøkling ved Oslo-politiet.

Han forteller at en rute ble knust på trikken i Vogts gate, og at trikkefører valgte å forlate trikken.

– Om det skyldes at føreren følte seg truet, vet vi ikke, men trikketrafikken er nå i gang igjen.

Jøkling kan ikke bekrefte om ansamlingen av ungdommer har noen tilknytning til et konsertarrangement på Cosmopolite. Politiet opplyser at det har vært i beredskap etter å ha fått opplysninger om at det var ventet mange ungdommer til området i kveld, og at det også var kommet melding om planlagte slåsskamper.

«Ungdommene er nå i ferd med å trekke vekk fra området, men vi blir på stedet til vi er sikre på at situasjonen ikke eskalerer. Politiet oppretter anmeldelse for skadeverk, og ingen personer er skadet», opplyser politiet på Twitter.