Brann i bygård på Grünerløkka

Politiet meldte først om en ulmebrann i en kjeller klokken 15.36, men senere varslet politiet at brannen hadde tatt seg opp og at bygården blir evakuert.

Når Aftenposten snakker med operasjonsleder i politiet ved 16-tiden, fremstår situasjonen som mindre dramatisk.

– Evakueringen er i gang, men situasjonen er ikke dramatisk akkurat nå. Ettersom dette er en bygård med dårlig brannsikkerhet frykter man spredning i konstruksjonen, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth.

Ifølge Kartverkets oversikt er det registrert 23 leiligheter på adressen.

Engeseth forteller at restauranten Rwaj of India befinner seg i første etasje i bygget. Det dreier seg om en såkalt 1890-gård, ifølge politiet. Disse er kjent for å ha dårligere brannsikring enn nyere bygninger. Det skal ikke komme røyk ut av bygget på nåværende tidspunkt.

