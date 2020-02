Faren er over i bygården på Grünerløkka, melder politiet. En ulmebrann har ikke spredt seg videre og de evakuerte kan trekke seg tilbake til leilighetene.

Politiet meldte først om en ulmebrann i en kjeller klokken 15.36, men senere varslet politiet at brannen hadde tatt seg opp og at bygården ble evakuert.

Da Aftenposten snakket med operasjonsleder i politiet ved 16-tiden, fremsto situasjonen som mindre dramatisk.

– Evakueringen er i gang, men situasjonen er ikke dramatisk akkurat nå. Ettersom dette er en bygård med dårlig brannsikkerhet frykter man spredning i konstruksjonen, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth.

Klokken 17.14 melder politiet at brannen ikke har spredt seg videre, og at de evakuerte kan trekke tilbake til leilighetene sine.

Ifølge Kartverkets oversikt er det registrert 23 leiligheter på adressen.

Engeseth forteller at restauranten Rwaj of India befinner seg i første etasje i bygget. Det dreier seg om en såkalt 1890-gård, ifølge politiet. Disse er kjent for å ha dårligere brannsikring enn nyere bygninger.

Det har også brent i bygget tidligere. 30 personer ble evakuert da det tok fyr i Riwaj of India i 2014. Ingen personer ble skadet.

